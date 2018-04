Winter geht in Flammen auf

Anzeige

Wie gewohnt nahmen Mädchen und Buben aus den Kinderhäusern Dresdener Straße und Freiberger Ring am Sommertagszug teil, den ein junges Bläserquartett der städtischen Musikschule klanglich begleitete. Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen konnte jedoch die Grundschule, wie Vorsitzender Gunter U. Heinrich bedauerte, nicht teilnehmen. „Kinder sollten lernen, was Brauchtum ist. Das kann etwas Positives sein“, schilderte der Vorsitzender, der sich im kommenden Mai bei der nächsten Jahreshauptversammlung des Bürgervereins, im Rahmen der Vorstandwahlen, in seinem Amt wieder aufstellen lassen möchte.

Musikalische Grüße

„Ich hoffe, dass die Grundschule nächstes Jahr bei der Winterverbrennung wieder dabei ist. Wir müssen die Jugend motivieren“, wünschte sich Heinrich. Am Rande des Verkehrskreisels stimmte das jugendliche Bläserquartett der Musikschule mehrere Stücke an wie „Der Mai ist gekommen“, „Alle Vögel sind schon da“, „Winter adé“ und „Komm lieber Mai und mache“. Hinterher trafen sich die Besucher zu Kaffee und Kuchen in der anliegenden Freizeitstätte des Bürgervereins. Ein Ärgernis musste Gunter U. Heinrich aber dann doch ansprechen: Er übte scharfe Kritik an den wild parkenden Autos rund um den Verkehrskreisel und entlang der Sachsenstraße auf Höhe der Freizeitstätte.

