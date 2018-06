Anzeige

Dauerparkende Lkw, breite Straßenfluchten, die zum Schnellfahren ermuntern einerseits und auf der anderen Seite Straßen, die durch beiderseitiges Parken so eng sind, dass kaum zwei Autos aneinander vorbeikommen: Die Verkehrsprobleme auf der Vogelstang sind vielschichtig. Hinzukommt die zunehmende Verlagerung privater Stellplätze in den öffentlichen Straßenraum. Kein Wunder also, dass im Bezirksbeirat das Thema in regelmäßigen Abständen auf der Tagesordnung landet. Im Vorfeld der jüngsten öffentlichen Sitzung hatten die Stadtteilpolitiker die Verwaltung gebeten, Veränderungs- beziehungsweise Verbesserungsvorschläge für ein Parkraumkonzept zu präsentieren.

Doch diese untersuchte im Wesentlichen Vorschläge auf deren Umsetzbarkeit, welche die Bezirksbeiräte selbst gemacht hatten. „Wir haben keine Handhabe“, räumte Ulrike Kleemann beim Umgang mit privaten Stellplätzen ein. Allenfalls eine bauordnungsrechtliche Prüfung könne sie anbieten. Denkbar wären etwa eine Mietparkbörse oder Aktionen zur Sensibilisierung der Bürger. Es könnten auch Überlegungen angestellt werden, wie zusätzlicher privater Stellraum geschaffen werden könne.

Parken von Lkw ist erlaubt

Auch eine Reglementierung des Dauerparkens von Lkw sei schwierig, wie Katja Scheer vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung mitteilte. Laut Straßenverkehrsordnung sei dies ja nicht grundsätzlich verboten. Paragraf 12 definiere lediglich einige Voraussetzungen. Danach liegt eine Ordnungswidrigkeit vor, wenn ein Lkw in einem Wohngebiet nachweislich regelmäßig (mindestens dreimal innerhalb von 14 Tagen) in der Zeit von 22 bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen geparkt werde. Die Thüringer Straße sei vom Querschnitt beispielsweise breit genug, so dass ein abgestellter Lkw keine Behinderung für den fließenden Verkehr darstelle.