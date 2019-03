Wunderbare Stimmen

Der Chor der Musikschule. © Hoffmann

Über eine wunderbare Akustik verfügt die Zwölf-Apostel-Kirche. Nicht nur deshalb kehrt der Konzertchor der Musikschule regelmäßig in das katholische Gotteshaus mit dem charakteristischen gezackten Kirchendach auf die Vogelstang zurück, um dort Konzerte mit erlesenem Repertoire zu geben. Diesmal widmete sich der gemischte Chor ganz dem Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart und stimmte die Krönungs- und die Spatzenmesse jeweils in C-Dur sowie die Motette „Exsultate, Jubilate“ (KV 165) an. „Ich bin Mozart-Fan“, begründete Dirigentin Juliane Santa ihre Zusammenstellung.

Spatzen zwitschern

Es sei gar nicht Mozart persönlich gewesen, der seinen beiden Messen die Titel „Krönungsmesse“ und „Spatzenmesse“ vorangestellt habe, wie Moderatorin und Dirigentin Juliane Santa aufklärte – die blumigen Titel seien irgendwann der Umgangssprache entsprungen. „Denn an einer Stelle hört man darin die Spatzen zwitschern“, so die 32-jährige Dirigentin. Hochkonzentriert erhoben die Sängerinnen und Sänger ihre Stimmen, immer einfühlsam geleitet von Dirigentin Juliane Santa.

Unterstützt wurde der Konzertchor durch die Solisten Letizia Genga (Sopran), Vera Vogel (Mezzosopran), Eddie Wolff (Tenor) und Matthias Eschli (Bass). In Dynamik und Tempo variierend, ließ dazu Organist Richard Humburger opulente Töne erklingen. Mit kräftigen Gesangsstimmen erweckte das Ensemble die drei Mozart-Werke zu neuem Leben, einer musikalischen Auferstehung gleich. Die Besucher waren begeistert.

Jeder willkommen

Bei der Motette trat in einem Solo mit Orgelbegleitung der Jungsopranist Ali Insan nach vorne. „Ich war zuerst in einem Chor in der Musikschule, dann habe ich mich entschieden, Einzelunterricht zu nehmen“, erklärte Ali Insan in der Pause.

Durch seine Darbietung machte der junge Künstler auf sich aufmerksam. „Ob ich das Singen später beruflich ausüben möchte, da bin ich mir noch nicht sicher“, schilderte der 14-Jährige, der türkisch-kurdischer Herkunft ist und zudem Geige spielt. „Die meisten meiner Freunde spielen ein Instrument“, erzählte der Jugendliche, der aktuell die 9. Klasse des Karl-Friedrich-Gymnasiums besucht.

Während der zweiten Konzerthälfte intonierte der gemischte Chor die Krönungsmesse (KV 317). „Beim Konzertchor ist jeder willkommen, der mitsingen möchte“, warb Dirigentin Juliane Santa, die 2015 über eine Bewerbung auf eine Stellenanzeige im Internet hin zur Musikschule gekommen war, um weitere Stimmfarben für ihr Ensemble. hfm

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019