Zeugnisse der Frömmigkeit

Monika (v.l.), Anja und Bernd Hartlieb vor der größten Krippe.

Pfarrer Stephan Köppl war sich fast sicher: „Wir eröffnen die größte Krippenausstellung der Metropolregion Rhein-Neckar.“ Die Schau in der katholischen Kirche zeigt 120 Krippen aus 56 Ländern. Bernd und Monika Hartlieb hatten alle Hände voll zu tun, die Krippen in der Kirche aufzustellen. „Das Verpacken der Krippefiguren war die größte Herausforderung“, erzählte Bernd Hartlieb. In mehr als 30 Jahren haben sie die Krippen aus der ganzen Welt gesammelt.

„Das hat sich einfach so ergeben. Zuerst besaßen wir eine Krippe. Daraus wurden immer mehr“, ergänzte Monika Hartlieb. Die größte Krippe ist ungefähr zwei Meter breit. Sie stammt aus der Provence und zeigt gemalt den Hintergrund von Bethlehem. Die kleinste Krippe kann nur mit einer Lupe betrachtet werden. Volker Arnold aus Dresden hat sie aus einem Kirschkern mit der Laubsäge gearbeitet.

Exemplar aus 18. Jahrhundert

Eine Krippe aus Böhmen – ganz genau aus dem Grulicher Land – hat zwei Weltkriege überstanden und die Vertreibung der Sudetendeutschen aus ihrer Heimat. Gefertigt wurde sie an der Wende des 17. zum 18 Jahrhundert. Bernd Hartlieb erläutert: „Damals waren die Leute dort sehr arm. Aus Pappe und alten Spiegeln wurden Häuser und Figuren angeordnet. Das besondere an den Krippen war, dass die Herberge von Josef und Maria sich am Rand einer prunkvollen Stadt befand. Nie war die Krippe in der Mitte der Szene aufgestellt.“

Krippen aus Afrika und Südamerika ergänzen das bunte Bild der Ausstellung. Bei den afrikanischen Krippen kann auch eine bewundert werden, bei der die Figuren aus Patronenhülsen hergestellt wurden. Dies sind die traurigen Hinterlassenschaften des Bürgerkriegs in Liberia, von 1969 bis 2003. Auch die Exemplare aus Lateinamerika erzählen traurige Geschichten. Maximia Ochate schuf einen eindrucksvollen Schöpfungswirbel. Er musste seine Heimat Ayacucho verlassen und nach Lima flüchten weil der damalige „leuchtende Pfad“ seine Heimat mit Mord und Totschlag überzog.

Die Materialien, aus denen die Krippen gefertigt sind, sind sehr vielfältig, etwa Holz, Pappe, Zinn oder Spritzguss. In dieser Vielfalt ist die Ausstellung schon fast einmalig. has

