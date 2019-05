Der Landkreis

In Baden-Württemberg gibt es 35 Landkreise, in Rheinland-Pfalz 24. Die Landkreise repräsentieren mehr als 80 Prozent der Bevölkerung, der Rest wohnt in Stadtkreisen, meist großen Städten. Bevölkerungsreichster Landkreis in Baden-Württemberg ist der Rhein-Neckar-Kreis mit rund 546 000 Einwohnern, bevölkerungsärmster der Hohenlohekreis mit etwa 111 000 Einwohnern. Landkreise kümmern sich um das, was in großen Städten selbstständig gemacht wird – bloß, dass hier viele kleinere Gemeinden zusammengeschlossen sind.

Das spart Kosten, die manche kleine Gemeinden nicht aufbringen können. Ein gutes Beispiel ist hier die Müllabfuhr. Für kleine Gemeinden würde es sich nicht lohnen, das selbst zu organisieren und zu bezahlen – deshalb kümmert sich der Kreis darum und die kleinen Gemeinden zahlen dafür einen Anteil an den Kreis.

Im Kreistag, der alle fünf Jahre gewählt wird, sitzen die gewählten Vertreter eines Landkreises. Prinzipiell entscheidet der Kreistag genau darüber, über was der Gemeinderat in Großstädten entscheidet.

