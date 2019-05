„Ein kollegialer Umgang miteinander“

Zwei Generationen, zwei Geschlechter, zwei Biografien und so manch unterschiedliche Betrachtungsweise: Gleichwohl beflügelt Melis Sekmen und Achim Weizel eine Gemeinsamkeit – die Begeisterung, in „ihrer“ Stadt Gegenwart wie Zukunft im Großen wie im Kleinen mitgestalten zu können. Auf Einladung des „MM“ tauschten sich die junge Stadträtin der Grünen und der mehr als fünf Jahrzehnte ältere Kollege der Mannheimer Liste (ML) über Kommunalpolitik aus.

Als der in Hamburg 1940 geborene und im baden-württembergischen Mühlacker aufgewachsene Wahl-Mannheimer Achim Weizel in die Kommunalpolitik ging, da lag seine Berufskarriere als Mediziner und Ärztlicher Direktor des Diakonissenkrankenhauses so gut wie hinter ihm. Jahrelange Erfahrungen als Standespolitiker, aber auch das Reinschnuppern in den städtischen Kulturausschuss als sachkundiger Bürger, blickt er zurück, haben seinen Entschluss für „eine ganz neue Herausforderung“ reifen lassen.

„Ich merkte schon in der Schule, dass sich nichts von selbst ändert, man Dinge in die Hand nehmen muss“, begründet Melis Sekmen ihr frühes politisches Engagement. Die in der Neckarstadt-West und auf dem Waldhof groß gewordene Mannheimerin war gerade mal Anfang 20, als sie fürs Stadtparlament kandidierte.

Kleine Erfolge machen Mut

2014 zogen beide in den Gemeinderat ein: Weizel zum dritten Mal für die Freien Wähler Mannheimer Liste, Sekmen erstmals für die Grünen. Was motiviert sie, fünf Jahre weiter zu machen, erneut um die Gunst des Mannheimer Wählers zu kämpfen? Beide betonen, dass es die kleinen, konkreten Erfolge sind, die ermutigen. „Dass ich für das Cinema Quadrat einen passenden Raum gefunden habe, hört sich zwar wenig spektakulär an – trotzdem bin ich darauf ein bisschen stolz.“

Weizel erzählt von der Suche des kommunalen Kinos, das aus dem Collini-Center raus muss, aber vergeblich nach einem Ersatzdomizil mit mindestens sechs Meter Deckenhöhe Ausschau hielt. In einer Sitzung des Gestaltungsbeirates bekam Weizel am Rande mit, dass es eine solche Räumlichkeit in der Immobilie K1 (früher Mömax) gibt. Er brachte Kino und Projektentwickler zusammen – mit Erfolg. „Im September ist Einweihung“.

Weil Melis Sekmen am Herzen liegt, „jedem einzelnen Bürger Gehör zu verschaffen“, erfreut sie, dass ihr Einsatz für eine Online-Ideenplattform und einen sogenannten Beteiligungshaushalt zum Umsetzen von Vorschlägen aus der Bevölkerung Früchte getragen hat. Und beim Gratis-WLAN in den Quadraten sieht sie sich als Mit-Wegbereiterin..

„Ich bin und fühle als Mannheimerin“, betont die 25-Jährige mit türkischen Wurzeln. An Sätze wie „Sie können aber gut Deutsch!“ hat sich Melis Sekmen gewöhnt. In solchen Situationen pflegt sie zu entgegen: „Selbstverständlich, ich bin ja hier geboren!“ Das Abi auf dem Ludwig-Frank-Gymnasium lag noch gut zwei Jahre vor ihr, als sie Mitglied der Grünen wurde – und nicht nur das.

„Enthusiastisch naiv“

Melis Sekmen stieg in der Jugendorganisation ein. Drei Jahre später ging die Volkswirtschaftsstudentin als Spitzen-kandidatin der Grünen in den Kommunalwahlkampf. Das sei von ihr „enthusiastisch naiv“ und von der Partei „ziemlich mutig“ gewesen – „aber es hat hingehauen“, kommentiert sie rückblickend.

Für eine bürgerliche Politik hätte er natürlich auch in die CDU eintreten können, räumt Achim Weizel ein. Und was hat ihn bei der Mannheimer Liste mehr gereizt? Die Antwort kommt prompt: „Der fehlende Fraktionszwang!“ Als Mediziner, für den 40 Jahre selbstverständlich war, eigenständig Befunde zu erheben und auf ihrer Basis Diagnosen zu stellen, habe er eine freie Gruppierung „ohne überstülpende Ideologie“ attraktiver gefunden.

Beide gestehen, die Arbeit als Gemeinderatsmitglied ziemlich unterschätzt zu haben: Veranstaltungen, Ausschüsse, Fraktionssitzungen, Durcharbeiten riesiger Papierberge - „da kommen wöchentlich zwischen 20 und 30 Stunden zusammen“, rechnet Achim Weizel vor. Melis Sekmen nickt und ergänzt, dass so manche Rathaus-Vorlage „nur so vor Fachausdrücken wie Rechtsbegriffen strotzt“ und mit viel Zeitaufwand durchgeackert werden müsse. „Einfach nur lesen, bringt nichts.“

Suche nach Kompromissen

„Verbündete für oder gegen etwas zu gewinnen“, sieht Weizel gerade für kleine Fraktionen als „spannende Herausforderung“. Dies klappt häufig nur mit Kompromissen. „Für die sollte man sich nicht verbiegen“, gibt Melis Sekmen zu bedenken. Und wie beurteilen die Zwei das Miteinander im Gemeinderat quer durch die Parteien? „Eigentlich ganz kollegial“, sind sie sich einig – wovon auch das entspannte Gespräch der beiden kündet.

Nach einer Stunde steigt Weizel auf sein gelbes „Schiller-Fahrrad“ (rollendes Überbleibsel der Mannheimer Schillertage) – während sich Sekmen zu Fuß aufmacht. Mit schnellem Schritt. Denn Wahlkampf ist auch ein Kampf mit überbordendem Terminkalender und knapper Zeit.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.05.2019