Mehr als 290 Kommunen

Am Wahlsonntag, 26. Mai, haben die Bürger in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz das Wort: Sie wählen Gemeinderäte, bestimmen die Zusammensetzung von Kreistagen oder wählen, beispielsweise in Ludwigshafen, Ortsbeiräte und Ortsvorsteher. Die Auszählung aller Stimmen kann sich – je nach Gemeinde – über mehrere Tage hinziehen.

Im „Morgenweb“ bereiten wir die Wahlergebnisse mit interaktiven Karten und Grafiken auf. Einen Überblick gibt beispielsweise unsere Karte (Bild), in der sich mehr als 290 Städte und Gemeinden im baden-württembergischen und rheinland-pfälzischen Teil der Region finden. Detaillierter berichten wir über die Kommunen, zu denen es im Morgenweb eigene Ortsseiten gibt. Für diese Städte und Gemeinden weisen wir auch die Stimmenverteilung auf die einzelnen Kandidaten aus. dk

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.05.2019