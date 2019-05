Schnell und direkt spürbar

Was passiert mit den Parkplätzen im Stadtviertel, wie oft leert die Müllabfuhr die Tonnen? Welche Schule wird saniert, wo eine Fahrradstraße gebaut? Wie soll die neue Buslinie verlaufen, wie das marode Schwimmbad gerettet werden? Es sind – in Mannheim und in jeder anderen eigenständigen Gemeinde – oft ganz praktische Fragen des Alltags, über die Kommunalpolitiker mitunter leidenschaftlich diskutieren und abstimmen.

In der Quadratestadt entscheiden die 48 Stadträte und der Oberbürgermeister als Vorsitzender des Gemeinderats über Themen, die sich nicht irgendwo abspielen, sondern in der Stadt, in den Quartieren, Straßenzügen, manchmal auch gleich vor der Haustür der Menschen.

Wie sich die Entscheidungen des Gemeinderats auswirken, spüren auch Sie, liebe Erst-, Jung- und „routinierte“ Wähler, oft viel schneller und direkter als eine Gesetzesänderung der Berliner Regierungskoalition. Nämlich dann, wenn sich der Eintritt ins Hallenbad erhöht, sich die Öffnungszeiten von Bürgerdiensten oder Büchereien verändern, Jugendzentren gebaut, Straßen aufgerissen oder Bäume gefällt werden. Das ist nicht immer alles (neudeutsch:) sexy, aber eben meist unmittelbar sicht-, hör- oder fühlbar.

Dennoch ist vielen Menschen die große Politik in der Hauptstadt wichtiger und vertrauter als die in ihren Heimatorten. Bei der letzten Bundestagswahl vor zwei Jahren machten 76 Prozent der Bürger ihre Kreuzchen. In Mannheim lag der Wert bei 73 Prozent. Wird in der Quadratestadt aber der neue Gemeinderat gewählt, wie jetzt am 26. Mai, dann überkommt die Mannheimer traditionell eine schwere Wahlmüdigkeit. Vor fünf Jahren, beim letzten Mal, rafften sich leider nur knapp 38 Prozent von ihnen auf, um ihre 48 Stimmen auf die Bewerber zu verteilen. Natürlich ist das kein Mannheimer, sondern ein bundesweites Phänomen und damit auch in unserem Umland zu beobachten.

Und zugegeben: Eine Kommunalwahl mit langen Kandidatenlisten und der Möglichkeit des (Achtung, nicht erschrecken!) Panaschierens und Kumulierens ist komplizierter als eine Bundestagswahl mit Erst- und Zweitstimme. Aber genau deshalb gibt es dieses Heft, das Sie liebe Leserinnen und Leser, liebe Erst- und Jungwähler, gerade in der Hand halten. Wir wollen Ihnen auf den nächsten Seiten alles rund um die Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, erklären – mit griffigen Beispielen und vielen Grafiken. Auch das „Panaschieren“ und „Kumulieren“ spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle. Das Heft enthält zudem ausführliche Informationen zur Europawahl, die am selben Tag sein wird. Anfang Mai haben wir die halbformatige Wahlzeitung bereits an rund 9000 Schüler in mehr als 50 Schulen verteilt. Somit haben die Mädchen und Jungen mit ihren Lehrern ausreichend Zeit, um die Inhalte im Unterricht zu besprechen. Ob Erst-, Jung- oder „routinierte“ Wähler: Wir wollen, dass möglichst wenige von Ihnen am 26. Mai wahlmüde sind. Sondern hellwach.

