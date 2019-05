In das Wählerverzeichnis werden alle Personen eingetragen, die am Wahltag wahlberechtigt sind. Das Verzeichnis ermöglicht die Kontrolle, dass nur Wahlberechtigte wählen und jede wahlberechtigte Person nur einmal wählt. Am Wahltag wird der Name dann auf der Liste abgehakt.

Wer während der letzten drei Monate vor der Wahl von außerhalb in die Gemeinde gezogen ist und seinen Hauptwohnsitz dorthin verlegt hat, kann nicht an der Gemeinderatswahl teilnehmen. Es sei denn, es ist eine „Rückkehrerin“ oder ein „Rückkehrer“. Das ist der Fall, wenn man vor Ablauf von drei Jahren wieder in die Gemeinde zurückkehrt und dort den Hauptwohnsitz anmeldet.

