Was machen Bürgermeister und Gemeinderat?

Stadtpolitik spielt sich direkt vor der Haustür ab. Dennoch wissen wir manchmal erstaunlich wenig über unsere Volksvertreter vor Ort. Können Gemeinderäte neben ihrer Tätigkeit noch arbeiten? Bekommen Lokalpolitiker Geld für ihr Engagement? Wie lange sind Mitglieder von Gemeinderäten im Amt? Auf diese und weitere Fragen finden Sie auf dieser Seite eine Antwort.

Was macht ein Gemeinderat?

Der Gemeinderat ist das „Hauptorgan der Gemeinde“, die Volksvertretung. Seine Mitglieder, die Stadt- oder Gemeinderäte werden von den Bürgern der Stadt gewählt. Der Gemeinderat beschließt Gesetze, kontrolliert den Bürgermeister und die Verwaltung. Zudem genehmigt er Ausgaben aus dem städtischen Haushalt. In Rheinland-Pfalz werden die Parlamente Stadtrat genannt.

Was machen ein Oberbürgermeister oder Bürgermeister?

Er ist das Oberhaupt der Gemeinde und steht der städtischen Verwaltung vor. Zudem repräsentiert er die Gemeinde nach außen. Er ist stimmberechtigter Vorsitzender des Gemeinderats und all seiner Ausschüsse.

Wie lange sind die Amtszeiten von Gemeinderat und Stadtoberhaupt?

Der Gemeinderat wird für fünf Jahre gewählt, und zwar immer gleichzeitig mit der Wahl zum europäischen Parlament. Der Bürgermeister wird nicht gleichzeitig mit dem Gemeinderat gewählt. Seine Amtszeit dauert acht Jahre. Das gilt sowohl für Baden-Württemberg als auch für Rheinland-Pfalz.

Warum haben Bürgermeister und Oberbürgermeister häufig eine starke Position?

Da er oder sie direkt gewählt wird, ist das Amt in besonderer Weise durch die Bevölkerung legitimiert. Das unterstreicht die Sonderstellung.

Ab wann heißt der Bürgermeister Oberbürgermeister?

Wenn eine Stadt mehr als 20 000 Einwohner hat, wird der Bürgermeister als Oberbürgermeister bezeichnet.

Welche Voraussetzungen muss ein Bürgermeister erfüllen?

Das Amt kann jeder Deutsche oder EU-Ausländer ausfüllen, der 25 Jahre oder älter ist. Die obere Altersgrenze liegt bei 73. Wer also mit 65 gewählt wird, kann noch eine ganze – achtjährige – Amtszeit ausfüllen.

Machen Stadtoberhäupter ihren Job haupt- oder ehrenamtlich?

Das ist unterschiedlich. In der Regel gilt: Wenn eine Gemeinde mehr als 2000 Einwohner hat, gibt es einen hauptamtlichen Bürgermeister. Jedoch können Gemeinden, die zwischen 500 und 2000 Einwohner haben, in ihrer Satzung festlegen, dass der Bürgermeister hauptamtlich sein muss.

Wie viel arbeitet ein Mitglied des Gemeinderats?

Mitglieder eines Gemeinde- oder Stadtrates machen ihren Job ehrenamtlich. Wie viel Arbeit anfällt, ist in jeder Stadt oder Gemeinde sehr unterschiedlich. Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg gibt die Arbeit im Rat mit durchschnittlich 35 Stunden im Monat an.

Bekommt ein Gemeinderat trotzdem eine Entschädigung für seine Tätigkeit?

Ja, die Höhe legt jede Gemeinde in ihrer Satzung fest. Deshalb variieren die Summen. Die Gemeindeordnung des Landes gibt nur Richtlinien vor. Bei Orten mit weniger als 5000 Einwohnern liegt die monatliche Entschädigung meistens unter 100 Euro. Je größer die Stadt, desto besser auch die Vergütung. So bekommt ein Stadtrat in Mannheim eine Aufwandsentschädigung von 910 Euro monatlich, nach der Wahl werden es 975 Euro sein.

Wie viel verdient ein Bürgermeister?

Er arbeitet in größeren Gemeinden hauptamtlich. Die Vergütung hängt von der Größe der Stadt ab und ist in verschiedenen Gesetzen mit komplizierten Namen geregelt: dem Landeskommunalbesoldungsgesetz und der Landesbesoldungsordnung. In einer Gemeinde zwischen 10 000 und 15 000 Einwohnern bekommt ein Bürgermeister ein Grundgehalt von etwas mehr als 6550 Euro pro Monat. In einer Stadt zwischen 200 000 und 500 000 Einwohnern kann er mit rund 11 200 Euro rechnen. Bürgermeister sind Beamte auf Zeit, haben also weniger Abgaben als normale Angestellte.

Werden Gemeinderäte für ihre ehrenamtliche Tätigkeit freigestellt?

Laut Gemeindeordnung haben die Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die für die Tätigkeit benötigte Zeit zu genehmigen. Der Gemeinderat muss die fehlende Arbeitszeit nicht nacharbeiten. Allerdings besteht für die Zeit der Freistellung auch kein Anspruch auf Gehaltsfortzahlung, sofern im Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart ist.

Welche Ämter nehmen Bürgermeister oder Oberbürgermeister außerdem wahr?

Häufig sind Bürgermeister auch Aufsichtsräte kommunaler Unternehmen oder Firmen, an denen die Stadt mehrheitlich beteiligt ist. Auch das ist in der Gemeindeordnung geregelt. Der Grund: Diese Unternehmen arbeiten mit öffentlichen Geldern. Deshalb muss die öffentliche Hand Einfluss auf Entscheidungen haben. Das wird gewährleistet, indem Volksvertreter, also Bürgermeister und Mitglieder des Gemeinderats, in Gremien des Unternehmens sitzen.

Was machen so genannte Dezernenten?

In größeren Städten wird die Verwaltung auf Dezernate verteilt, vergleichbar mit Ministerien, die bestimmte Aufgabenbereiche übernehmen, zum Beispiel Umwelt oder Ordnung. Leiter der Dezernate sind die Dezernenten. Manchmal führen sie auch den Titel Bürgermeister. Häufig entspricht die Verteilung der Posten der Sitzverteilung im Gemeinderat.

