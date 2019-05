Was sind Bezirksbeiräte?

Um näher an den Bürgern zu sein, können Stadtkreise, Große Kreisstädte (mehr als 20 000 Einwohner) sowie Gemeinden mit räumlich getrennten Ortsteilen ihr Gebiet noch einmal in Bezirke einteilen. In diesen Gemeinde- beziehungsweise Stadtbezirken können Bezirksbeiräte gebildet werden.

Eine Direktwahl der Bezirksbeiräte ist nur in Städten mit mehr als 100 000 Einwohnern möglich. Der Gemeinderat entscheidet darüber, ob die Bürgerinnen und Bürger die Bezirksbeiräte direkt wählen können. Bisher hat sich noch keine Stadt in Baden-Württemberg für eine Direktwahl entschieden. Alle Bezirksbeiräte werden daher vom Gemeinderat ernannt.

Das Stadtgebiet Mannheim beispielsweise ist in 17 Bezirke aufgeteilt. Für jeden Stadtbezirk bestellt der Gemeinderat einen aus zwölf Mitgliedern bestehenden Bezirksbeirat, der den Gemeinderat und die Verwaltung in wichtigen Angelegenheiten seines Stadtbezirks berät. Das Ziel: die Bevölkerung frühzeitiger in die kommunalen Entscheidungen einzubinden und mehr Transparenz zu schaffen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.05.2019