Wie groß ist der Kreistag?

Die Zahl der Kreisräte ist abhängig von der Einwohnerzahl der Landkreise. Derzeit sind es zwischen 36 und 88 pro Kreis in Baden-Württemberg, zwischen 34 und 50 pro Kreis in Rheinland-Pfalz. Durch Ausgleichssitze, die abhängig vom Wahlergebnis sind, ist die tatsächliche Zahl in der Regel höher.

Die Kreisräte sind wie Parlamentsabgeordnete verpflichtet, nach ihrer „freien, vom öffentlichen Wohl bestimmten Überzeugung“ zu entscheiden. Sie sind an keine Aufträge gebunden.

Kreisräte sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten eine Entschädigung für ihren Verdienstausfall und eine Erstattung von Auslagen.

