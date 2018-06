20 Kilo Zwiebeln zum Grillfest geschnippelt

Anzeige

Für die Verantwortlichen der Siedlergemeinschaft vom Speckweg gab es am Verlauf des Wochenendes nichts auszusetzen. Sowohl das Grillfest am Samstagabend als auch der sonntägliche Frühschoppen bei Weißwurst und Brezeln trafen bei den Besuchern auf zahlreiche Rückmeldungen. Es fand sich kaum ein freier Platz in der Siedlergarage am Bunker im Neuen Leben.

„Wir sind sehr zufrieden“, fasste Karin Parcel zusammen. Es hätten sich wieder zahlreiche tolle Gespräche ergeben, verriet die Vorsitzende der Speckwegsiedler. Darüber hinaus waren neben den Mitgliedern des Vereins auch viele Freunde der Siedlergemeinschaft anwesend. Auch das Wetter spielte mit.

Bereits am Freitagabend hatten die Siedlerfrauen fleißig 20 Kilo Zwiebeln geschält. „Der Blumenschmuck an den Tischen stammt aus dem Siedlergarten“, wie Parcel berichtete. Das Areal neben der Garage werde von drei Familien des Vereins gepflegt. Auf einen Baumschneidekurs hatten die Verantwortlichen dagegen in diesem Jahr verzichtet. Dieser werde 2019 nachgeholt, wie die Siedlervorsitzende betonte. Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben sei ebenso das Helferfest. „Da wir alle Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft sind, werden die Helfer des Grillfestes erst nach der Weltmeisterschaft zusammenkommen“, meinte Parcel.