200.000 Euro Schaden bei Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Balkonbrand im Mannheimer Stadtteil Waldhof wurde eine Person leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, brach am Freitagmorgen gegen 2 Uhr auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Glückburger Weg ein Feuer aus. Die Brandursache ist nicht bekannt. Der Rauch gelangte durch ein offenes Fenster in die Wohnung des Bewohners, der sich allein in seiner Wohnung im Erdgeschoss aufhielt. Der 38-Jährige erlitt eine Rauchvergiftung und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten das Haus zwischenzeitlich verlassen, konnten aber nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Von ihnen wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (pol/onja)