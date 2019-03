20er-Jahre-Revue: Vorverkauf startet

„Die Zwei von der Klangstelle“ heißt das Programm von Markus Weber und Dieter Scheithe, das in die 1920er und 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts entführt, mit ihren heute noch bekannten Liedern und Melodien sowie literarischen Texten von Tucholsky, Ringelnatz und Kästner. Am Samstag, 13. Juli, ist das Programm über die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen in einer Freilichtaufführung im Innengarten des Caritas-Zentrums auf dem Waldhof (Speckweg 15) zu sehen – bereits jetzt startet der Vorverkauf dafür, wie Uwe Grundei von den Kulturtagen Waldhof mitteilt.

Beginn der Revue ist um 19 Uhr (Einlass 17 Uhr). Tickets zu 24 Euro oder 49 Euro (inklusive Büfett) gibt es unter www.reservix.de und an allen Vorverkaufsstellen. imo

