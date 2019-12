30 Stände bieten reichhaltige Auswahl

Nicht nur weihnachtliche Leckereien und Glühwein gab es beim Weihnachtsmarkt des Bürgervereins Gartenstadt im Bürgergarten in der Kirchwaldstraße. Dazu passte auch das Wetter: Die Sonne strahlte mit der Vorsitzenden Gudrun Müller um die Wette.

Schon bei der offiziellen Eröffnung war der Garten gut gefüllt. Die Gäste ließen es sich bei Bratwurst, Christstollen und Glühwein gut gehen. „Es ist doch einfach toll, was die Vereine hier auf die Beine gestellt haben“, freute sich Müller über die Beteiligung. Da gab es viele kleine Stände mit einer reichhaltigen Auswahl: Warme Mützen für kältere Tage, Gestecke oder Weihnachtschmuck und viele verschiedene Weihnachtsplätzchen wurden angeboten.

Die Karlstern-Hexen verkauften mitten auf dem Platz zum Beispiel Glühwein und Flammkuchen. Das kam bei den Gästen sehr gut an. Direkt daneben hatte Franziska Müller einen Stand, an dem sie weihnachtliche Gestecke feilbot. „Die sind alle in echter Handarbeit selbst gemacht“, sagte die Verkäuferin.

Ein kleiner Bub ließ gerade eine Waffel, auf die er sich so richtig gefreut hatte, auf den Boden fallen. Fast kamen ihm die Tränen, hätte die Waffelbäckerin das nicht gesehen und dem Jungen angeboten: „Ich backe dir eine Neue, lass sie liegen.“ Da strahlte das Kindergesicht gleich wieder. Die neue Waffel hielt er fest in der Hand. Selbst die Mutter bekam da nichts ab.

Mit rund 30 bunten Ständen von Kindergärten, Schulen und Privatpersonen war der Bürgergarten gut gefüllt. Für zusätzliche gute Laune sorgte der Chor des Bürgervereins, Olly and Friends, und am Abend verbreitete das Blasorchester Blau-Weiß-Waldhof gute Laune. Die Besucher genossen die gemütliche Stimmung. has

