Acht Stationen bei der Familienkirche

Draußen, mit ausreichend Abstand, strengen Hygienemaßnahmen und im eigenen Familienkreis ist es möglich: Die Auferstehungskirche in der Gartenstadt, Abendröte 59, lädt an Pfingstmontag, 1. Juni, von 10 bis 13 Uhr in ihrem Garten zur „Familienkirche Kunterbunt“ ein. Familien können dort acht abwechslungsreiche Stationen erleben.

Dafür benötigen sie etwas mehr als 30 Minuten, der Stationenweg bietet für jede Altersgruppe etwas. „Da der Stationenweg im eigenen Familienkreis und im großen Abstand zur nächsten Familie begangen wird, kommt es dabei zu keinen Zusammenkünften“, verspricht Stadtjugendpfarrer Oliver Seel, der das Projekt initiiert hat. An jeder Station ist immer nur eine Familie zugegen. scho

