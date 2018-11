Adler-Spieler fliegt auf Wolfsbau

Als Plus für die Bürger hatte es der Bezirksbeirat in seiner Sitzung im Januar bezeichnet: das geplante Café am Eingang zum Waldfriedhof in der Gartenstadt. Damals hatten gerade die Aushubarbeiten begonnen. Jetzt steht das Café als Anlaufstelle zur Verfügung – unter dem Namen Wolfsbau. Der Sage nach wurde vor vielen Jahren im Käfertaler Wald ein Löwe gesichtet und von mutigen Jägern erlegt. Nur wenige Kilometer entfernt gibt es zwar kein Löwengehege, aber eben den Wolfsbau.

Das Café wurde mit finanziellen Mitteln der Schies-Stiftung errichtet. Bauherr Karlheinz Schies hatte die Idee, ein Café hier, in seiner geliebten Gartenstadt, zu etablieren. Schies will Trauernden die Möglichkeit geben, dort zu verweilen oder nach Beerdigungen Kaffee und Kuchen anzubieten: „Es ist dort wirklich angebracht“, hatte der 87-jährige Sandhofer Unternehmer bei der Bezirksbeiratssitzung betont – und dabei auch aus dem Nähkästchen geplaudert: „Ich habe mein ganzes Leben auf Glück aufgebaut und deshalb eine Stiftung gegründet.“

Als Pächter fungieren Birgit Wolf und Sohn David, die ganze Familie hilft im täglichen Service mit: Davids Ehefrau Enny und Davids Schwestern Amelie und Caroline, die ihren alten Beruf an den Nagel hing und nun Vollzeit im Café tätig ist.

Lebensgeschichte in Bildern

„Als ich mit 18 Jahren in Hannover Eishockey spielte, ging ich in meiner Freizeit öfter in ein Café. Dort war es immer familiär, und ich hatte weniger Heimweh“, erzählt David Wolf. „Eigentlich war es schon immer ein Traum von meiner Mutter Birgit und mir, ein eigenes Café zu haben.“ Und das hat sich die Wolf-Familie in diesem November erfüllt. „Auch ich helfe im Café in meiner trainings- und spielfreien Zeit mit, aber mein Hauptberuf ist Eishockeyspieler bei den Mannheimer Adlern. Meist bediene ich die Kaffeemaschine“, lacht David.

Dustin Kuhl, Sohn der Eishockey-Legende Marcus Kuhl, hat gemeinsam mit der Familie Wolf die Räume des Cafés designt. So ist die Lebensgeschichte der Wolf-Familie für die Besucher im Eingangsbereich zu sehen. In Bildern und kleinen Texten ist der Weg bis zum heutigen Tag aufgezeichnet.

Aus dem lichtdurchflutenden Gastraum blicken die Gäste durch große Glasschiebetüren ins Freie. An den Wänden hängen Bilder von Wölfen und ein Trikot mit der Nr. 89 von David. Vor den Fenstern ist eine Terrasse angebaut, auf der die Besucher bei schönem Wetter Kaffee und Kuchen genießen können. Die Kuchen liefert das Park-Café Möhler aus St. Ilgen. Auch Frühstücksangebote stehen auf der Speisekarte. „Für uns ist es wichtig, dass die Kunden glücklich nach Hause gehen“, sagt „Wolfsmutter“ Birgit.

Öffnungszeiten des Cafés in der Waldpforte 81 (Telefon 0178/30 461 65) sind täglich außer montags (Ruhetag) 9 bis 12 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen bis 14 Uhr. Snacks werden von 12 bis 17 Uhr serviert. schi

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018