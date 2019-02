Affen und Zebras auf der Bühne

Zur gemeinsamen Seniorensitzung luden der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Region Mannheim/Rhein-Neckar und der Carneval-Club-Waldhof (CCW) in den Franziskussaal am Speckweg ein. Der Einladung waren zahlreiche Senioren aus der unmittelbaren Umgebung gefolgt – von Franklin, Käfertal und der Schönau. Auch Menschen mit Behinderung von der Johannes Diakonie Mosbach und ihre Betreuer nahmen teil und hatten riesigen Spaß an der unterhaltsamen Fasnachtssitzung.

Begeistert schauten die Besucher den Tänzern der CCW-Garden zu. Da hatte der Waldhofer Karnevalverein wie jedes Jahr viel zu bieten, beginnend mit dem Marschtanz der Minigarde. Es folgte rasch hintereinander der Schautanz der Classic Dancer sowie die Jugend-, Junioren- und Aktivengarden mit ihren Marschtänzen.

Viele Ah’s und Oh’s

Große Begeisterung riefen die Darbietungen der Mariechen, des Aktivensolisten und des Tanzpaars hervor. Viele Ah’s und Oh’s gab es aus dem Publikum bei den hervorragenden Schautänzen der Jugendgarde mit „Jumanji – gemeinsam schaffen wir alles“ und der Aktivengarde mit dem Tanz „Im Banne der Marionetten“. Aber auch die Vorführung der Elferräte mit Ex-Lieblichkeiten zu Melodien von „Grease“ gefiel den Gästen des Nachmittags.

Doch was wäre eine Faschingssitzung ohne Bütten? Heidi Lempke und Alexa Burger glossierten beispielsweise gekonnt die Geschehnisse aus ihrer Pfälzer Heimat. Die Lacher ebenfalls auf ihrer Seite hatte Angelika Remmele als „das Rösel“ aus dem Altersheim, die mit Rollator den Tagesablauf einer Seniorin schilderte. Ihr Vortrag wurde immer wieder von lautem Gelächter begleitet und bekam am Ende riesigen Applaus. Sitzungsleiter Rolf Remmele wunderte sich immer wieder, wie seine Gattin sich von Auftritt zu Auftritt steigere.

Auch das Stadtprinzenpaar, Daniela I. und Dirk II., kam zu einem Kurzbesuch auf dem Waldhof vorbei. Zum zweiten Mal an diesem Tag, da sie schon am frühen Morgen den Narrengottesdienst in der Franziskuskirche besucht hatten. Gelächter kam auf, als Remmele den Stadtprinzen als Daniel begrüßte. Der Sitzungsleiter bekam aber sofort die Kurve und erklärte, dass er Dirk, der in seinem bürgerlichen Beruf Flugbegleiter ist, immer mir Daniel Düsentrieb vergleiche. Als Entschuldigung bekam Dirk II. einen Schal des SV Waldhof überreicht.

Der SVW war generell präsent. Auf dem Bühnenbild war das Waldhof-Stadion zu sehen, und an diesem Nachmittag kam auch ein ehemaliger Waldhofspieler vorbei: Manfred Baumann, „der Mann mit dem Koffer“, stand als Ligaspieler 1968/69 bei den Blau-Schwarzen auf dem Platz. Er unterhielt die Gäste mit Begebenheiten aus seinem Kuraufenthalt. Das Finale bestritten die Tontauben vom CCW.

