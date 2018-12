Als Zugabe erklingt „Stille Nacht“

Der kleine Dennis war ziemlich aufgeregt, als er an der Kasse stand und eine Karte für das Weihnachtskonzert mit Bernd Nauwartat und Jeanette Friedrich löste: „ Ich möchte unbedingt meinen Onkel beim Singen hören“, meinte der Achtjährige. Die beiden Musicalstars aus dem Capitol hatten zudem Diether Scheithe mitgebracht, der am Piano die Musik beisteuerte.

Zuschauer singen mit

Es dauerte auch nicht lange, da erklang in der in blau-rotem Licht beleuchteten Franziskuskirche auf dem Waldhof „Winter Wonderland“. Den Zuhörern war schnell klar, dass hier zwei echte Könner am Werk waren. Harmonisch passten die zwei Stimmen perfekt zueinander. „Zwar weihnachtet es draußen nicht so sehr, aber der Stern über Bethlehem erstrahlt auch so“, meinten Nauwartat und Friedrich. „Küss mich, halt mich, lieb mich“ steigerte die Begeisterung der Zuhörer, die schon ein wenig mitsangen.

John Lennons „So this is Christmas“, das erstmals am 1. Dezember 1971 als Single in den USA veröffentlicht wurde, erklang ebenfalls. In Großbritannien erfolgte die Veröffentlichung am 24. November 1972. Der Text basiert auf dem Slogan einer Antikriegs-Kampagne von John Lennon und Yoko Ono, als der Vietnamkrieg noch nicht zu Ende war. „Süßer die Glocken nie klingen“ – ein deutsches Weihnachtslied aus dem 19. Jahrhundert – fügte sich da ganz harmonisch hinein.

Ein erstes Highlight war sicher „Der kleine Trommler“. Das „Parapapam“ klang noch ein Weilchen nach. Das 1941 entstandene Lied erzählt die Geschichte eines armen Jungen, der es sich nicht leisten kann, dem neugeborenen Jesus ein Geschenk zu machen und daher mit dem Einverständnis der Jungfrau Maria für ihn auf seiner Trommel spielt. Der Neugeborene lächelt den Trommler daraufhin an.

„Die machen sehr schöne Musik. Die passen auch perfekt zueinander“, stellten die Zuhörerinnen Manuela Jehlemann und Angelika Keck fest. Manfred Hildmann meinte: „Wir sind Wiederholungstäter. Wir waren schon im letzten Jahr dabei. Weil es so schön war, wiederholen wir das dieses Jahr wieder.“

Dem achtjährigen Dennis hatte es bis dahin ebenfalls gefallen. „Das ist echt cool“, freute sich der Junge. „Bei manchen Liedern habe ich mitgesungen.“ Auch im zweiten Teil des Konzerts kamen die Künstler mit ihren Weihnachtsliedern sehr authentisch beim Publikum an – egal ob sie „We wish you a Merry Christmas“ sangen oder „Wake me up“ von Amici, „Jingle Bells“ oder das Kinderlied „Maria und Josef“. „The first Noel“ und „O, du Fröhliche“ durfte da nicht fehlen, ebenso Leonhard Cohens „Hallelujah“. „Stille Nacht, heilige Nacht “ und „The Rose“ erklangen als viel beklatschte Zugaben, die zwischendurch auch Weihnachtsgeschichten erzählten.

Am Ende war Dennis begeistert, und auch auf dem Heimweg war von Konzertbesuchern zu hören: „Das war echt toll. Eine gelungene Weihnachtsstimmung.“

