Andrang bei den Karlsternfreunden

Auch in diesem Jahr hatten die Freunde des Karlsterns an Christi Himmelfahrt an den Karlstern geladen. Bei der Eröffnung durch den Vorsitzenden Wolfgang Katzmarek waren fast alle der über 300 Sitzplätze belegt. Katzmarek freute sich über den Nachwuchs im Bisongehege und verwies erneut auf das Fütterungsverbot: „Alle, die den Tieren Gutes tun wollen, füttern sie nicht!“ Gleichzeitig dankte er allen ehrenamtlichen Helfenden. Bei herrlichem Wetter eröffnete das Blasorchester Blau-Weiß Waldhof das Musikprogramm und machte mit bekannten Schlagern und Melodien gute Laune. Nachmittags war mit „Hoaggelfisch“ Partystimmung angesagt, und die gute Stimmung setzte sich bis zum Schluss fort. Der große Besucheransturm sorgte dafür, dass Getränke und Essen nachbesorgt werden mussten. Der Erlös fließt in die vielfältigen Aktivitäten der Freunde des Karlsterns für den Erhalt des Waldes. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.06.2019