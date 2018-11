Anerkennung für lange Vereinstreue

Auch 2018 wählten Vorstand und Ehrenrat des TV 1877 Waldhof für die zu ehrenden Mitglieder wieder einen besonderen Rahmen im Wintergarten des Sportpark-Restaurants. Die Begrüßung der Gäste übernahm der 1. Vorsitzende Georg Neumann und gab einen kurzen Ausblick über Vorhaben im kommenden Jahr.

Der Wirt hatte mit seinem Team in der Zwischenzeit ein Büffet aufgebaut. Gestärkt ging es dann an die Ehrungen. Diese Aufgabe übernahmen Georg Neumann und der zweite Vorsitzende, Dieter Heissler, zusammen mit der Sportvorsitzenden Natascha Neumann und der Sprecherin des Ehrenrats, Petra Hörner. Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden in diesem Jahr 15 Mitglieder mit Ehrennadel und Urkunde ausgezeichnet.

Auf 40 Jahre beim TV 1877 können Marianne Knabenschuh und Rainer Bissantz zurückblicken, und 45 Jahre halten Inge Of und Doris Maschke dem Verein die Treue. Sie erhielten neben der Urkunde ein Glas mit TV-Logo. Annemarie Horschler ist bereits ein halbes Jahrhundert Vereinsmitglied. Leider konnte sie am Ehrenabend nicht teilnehmen. Urkunde und Geschenk werden nachgereicht.

In diesem Jahr wurden Sportler aus zwei Abteilungen als Mannschaften des Jahres ausgezeichnet, da die vorausgegangene Wahl keinen Sieger hervorbrachte. Die eine Mannschaft aus der Sparte Badminton ist weit über Mannheim hinaus durch den Wasserturmpokal bekannt, der jedes Jahr ausgetragen wird. Die Badminton-Abteilung spielt mit der 1. Mannschaft in der Bezirksliga, die 2. Mannschaft ist von der Kreisklasse in die Kreisliga aufgestiegen. Auch die Jugend zeige gute Fortschritte dank ihres Trainers Michael Berger. Die zweite Mannschaft spielt Boule: Unter neuer Leitung im Abteilungsvorstand waren die Sportler im letzten Jahr sehr erfolgreich: Die 1. Mannschaft stieg von der Oberliga in die Regionalliga auf. Beide Teams erhielten Urkunden und eine Aufstiegsprämie. red

