„Ansichtssache“ im schiefen Haus

Die Galerie Formstein präsentiert mit Reine Piva und Friederike Metzger zurzeit zwei Künstlerinnen mit jeweils völlig anderem Stil. Reine Piva malt ihre Bilder mit Ölfarbe im fantastischen Realismus, sie propagiert Alltäglichkeit und Sachlichkeit. Frederike Metzger gestaltet ihre mit Acrylfarben gemalten Bilder als informelle, das heißt formlose Kunst. Bei ihr treten der Malprozess und die Spontanität in den Vordergrund ihrer Werke.

Galerist Karl Kaufmann, der unermüdlich auf der Suche nach Kunstschaffenden für Ausstellungen in seinem Haus ist, betonte in seiner Eröffnungsansprache, dass die gezeigten Werke der beiden Künstlerinnen keine Gegenüberstellung, sondern eine Zusammenstellung seien. Das Ganze auf hohem Niveau, denn die Gemälde von Friederike Metzger begeistern den Betrachter mit besonderen Farbkompositionen und fordern dazu auf, bekannte Formen zu suchen. Bei Reine Piva sind es die korrekten Wiedergaben der Gegenstände, Körper, Tiere und Formen sowie der Bildaufbau und die Farbenwirkung, die beeindrucken. „Hier geht es heute um informelle und realistische Ausdrucksweisen der Malkunst, für den Besucher wahrlich eine Ansichtssache“, so Karl Kaufmann.

Eine besondere „Ansichtssache“ hob Kaufmann zusätzlich hervor: die Wunderkammern, mit denen sich Reine Piva seit einem Jahr befasst. Wunderkammern entwickelten sich aus den früheren Kuriositätenkabinetten und sind eine Sammlung von unterschiedlichen Objekten. In der Galerie Formstein sind die Kammern im Stil des Pop-Surrealismus der 1970er Jahre gestaltet und mischen Formen des Surrealismus und des fantastischen Realismus mit der Popkultur und Alltagsgegenständen.