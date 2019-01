Anwohner erfolgreich: Stadt will Vollsperrung vermeiden

Ein gutes halbes Jahr wird es wohl dauern: Ab April will die Stadtverwaltung einen rund 850 Meter langen Teil der Oberen Riedstraße von Grund auf erneuern. Zwischen dem Kreisel an der Sybilla-Merian-Straße und dem Tor 2 der Daimler-AG werden dann Baumaschinen das Bild prägen – und Umleitungen erforderlich machen. In der Bevölkerung sorgt das für Unruhe, das wurde in der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirates Waldhof deutlich.

Denn schon jetzt sehen sich die Anwohner durch Daimler- und Evobus-Mitarbeiter beeinträchtigt. Mehrere Tausend Angestellte arbeiten Tag für Tag beim „Benz“, viele nutzten zum Abstellen ihrer Privatfahrzeuge aber nicht den firmeneigenen Parkplatz, sondern suchten sich Abstellmöglichkeiten im umliegenden Speckweggebiet, merkte beispielsweise Gudrun Müller (Freie Wähler/Mannheimer Liste) an.

Rund 550 Laster täglich

Dass aber jetzt noch zusätzlich während eines Teils der Bauarbeiten die Obere Riedstraße zwischen Sybilla-Merian-Kreisel und Hessischer Straße etwa zwei Monate voll gesperrt werden sollte, sorgte regelrecht für Entsetzen. Bedeutet hätte das nämlich, dass der gesamte Lkw-Verkehr, der zum Werk möchte, auf einer Umleitungsstrecke sozusagen durchs Dorf geschickt worden wäre: in einem großen Bogen über Sybilla-Merian-Straße, Speckweg und Hessische Straße auf die Obere Riedstraße zurück. Nach Angaben der Daimler-AG steuern werktäglich rund 550 Laster das Gelände an, der größte Teil davon über das Tor 2.

Der Verkehr auf dem Speckweg, so Bezirksbeirat Stefan Höß (SPD), sei „jetzt schon der Horror“, die Straße sei mit dem derzeitigen Lkw-Verkehr „überfordert“. Alexander Manz (SPD) erinnerte daran, dass sich in der Hessischen Straße ein Kindergarten befindet: „Ich erwarte, dass eine andere Lösung kommt.“ Und CDU-Stadtrat Konrad Schlichter machte aus seinem Ärger keinen Hehl: „Ich werde Sturm laufen, wenn die Lkw-Verkehre mitten durch die Wohngebiete laufen.“ Eine Vollsperrung der Oberen Riedstraße lasse sich vermeiden, machte Schlichter seine Meinung deutlich: „Die Straße ist breit genug.“

Sven Lehr vom Fachbereich Tiefbau hatte das am Abend der Bezirksbeiratssitzung noch bezweifelt. „Ich bin offen für alles, sehe aber fast keine Alternative“, sagte er zunächst. Doch schon tags darauf arbeitete Lehr auf eine andere Lösung hin: die halbseitige Sperrung des Streckenabschnitts – und eine Einbahnstraßen-Regelung. Auch wenn es teurer werde und etwas länger dauere: „Wenn es technisch machbar ist, werden wir versuchen, halbseitig zu bauen“, sagte Lehr dieser Zeitung.

Pkw und Lkw würden in diesem Fall durchfahren können, wenn sie zu Daimler oder Evobus wollen. Die Umleitungsregelung würde lediglich auf dem Rückweg – und da auch nur für Pkw – greifen. Die Lkw sollten sowohl bei diesem als auch beim folgenden, rund vier Monate währenden Bauabschnitt zwischen Hessischer Straße und Tor 2 über den Nordwestausgang des Werks (Tor 4) in die Karl-Feuerstein-Straße geleitet werden, dort links abfahren und in einem weiten Bogen über B 44 und Waldstraße ums Wohngebiet gelotst werden.

Zweifel an Wirksamkeit

Dass die Lkw-Lenker das wirklich tun und den großen Umweg in Kauf nehmen – daran äußerten mehrere Bezirksbeiräte deutliche Zweifel, zum Beispiel Markus Corcelli von den Grünen. Es sei doch verlockend, die erheblich kürzere Strecke über den Speckweg zu nehmen. Lehr kündigte nicht zu übersehende Hinweisschilder für die Brummifahrer an, befürchtete aber, dass sich nicht unbedingt jeder daran halten werde.

Ohnehin gibt es weitere Probleme. So können die Kleingärtner während eines Teils des zweiten Bauabschnitts ihr Gelände nicht anfahren. „Das ist ein wunder Punkt“, räumte Lehr ein. Auch die Umleitungsregelung für diesen zweiten Teil der Arbeiten sorgt für Bedenken. Die Daimler-Mitarbeiter sollen auf dem Rückweg von der Arbeit über die Straße „Zäher Wille“ und den Speckweg fahren. Das sehen viele Anwohner mit Sorge.

John Alhäuser, technischer Serviceleiter bei Daimler, versuchte den Waldhöfern die Ängste zu nehmen. Zwar gebe es seitens der Mitarbeiter pro Tag 3500 Abfahrten, darunter gut 600 nach Schichtende zwischen 14 und 15 Uhr. Aber während der Bauphase wolle man Tor 2 „komplett für Pkw sperren und sie konsequent zu Tor 1 leiten“ – also über die Drossel- zur Hafenbahnstraße. Außerdem falle ein Teil der Bauarbeiten in die Zeit der Sommerschließung. Im Nachhinein beklagte Stadtrat Schlichter sich bei OB Kurz darüber, dass der Bezirksbeirat Käfertal nicht zugeladen gewesen sei.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019