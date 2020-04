Arbeiten an defektem Stützpfeiler laufen

Tagsüber ist es kein großes Problem: Wer vom Waldhof in Richtung Schönau fahren muss, hat Glück, wenn er nicht zu Stoßzeiten unterwegs ist. Aber zur Hauptverkehrszeit bleiben Behinderungen auf der Walter-Pahl-Brücke nicht aus – und das seit mehr als zehn Monaten. Ein gutes Jahr wird ins Land gegangen sein, bis die B 44, die an dieser Stelle über die Riedbahn führt, in nördliche Richtung wieder zweispurig befahrbar sein wird. „Eine Freigabe für den Verkehr über alle Fahrspuren kann voraussichtlich Ende Juni 2020 erfolgen“, teilt Stadtsprecher Kevin Ittemann auf Anfrage des „Mannheimer Morgen“ mit.

Spezialanfertigung kostet Zeit

Die Ursache für die Teilsperrung liegt in einem Unfall am 6. Juni 2019. Am frühen Nachmittag krachte damals ein Sattelschlepper in den mittleren Bogen und beschädigte einen von acht Stützpfeilern (Hängern) schwer. Zuvor war der Lkw zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Randstein sowie die Betonarmierung des rechten Brückenbogens gestoßen. Beim Versuch, das Gespann abzufangen und gegenzulenken, knallte der Lastwagen dann gegen den Stützpfeiler – mit irreparablen Folgen für den Hänger. Dass die Brücke im Anschluss an den Unfall in Richtung Sandhofen mehrere Stunden lang gesperrt blieb, kann noch als normal gelten. Weniger alltäglich ist, dass seitdem in Nordrichtung nur noch eine Spur befahren werden kann. Drei Brückenbögen mit insgesamt 24 Hängern zählt das Bauwerk, das einen Großteil des in die nördlichen Stadtteile führenden Verkehrs aufnehmen muss. Und einer dieser 24 Stützpfeiler ist defekt. Was nach wenig klingt, reichte aus, um die eine Spur „aus Sicherheitsgründen“ sperren zu müssen. Kurz nach dem Unfall habe ein Prüfingenieur den Schaden beurteilt, so die Stadtverwaltung Anfang dieses Jahres auf Anfrage. Ergebnis: Der Hänger muss ausgetauscht werden. Das sei eine ausgesprochen komplexe Angelegenheit. „Aus diesem Grund wurde entschieden, das Fachunternehmen, welches die Brücke erbaut hat und die Konstruktion daher bestens kennt, mit der Planung des Austausches zu beauftragen“, so die Stadt. Wegen der „hohen Auslastung in der Bauwirtschaft“ habe man mit der Planung aber nicht sofort beginnen können. Seit Januar liegt diese Ausführungsplanung vor und wurde vom Prüfingenieur erneut begutachtet, „was ebenfalls Zeit in Anspruch genommen hat“.

Bei dem auszutauschenden Hänger handelt es sich nach Angaben der Verwaltung um eine Spezialanfertigung. Die Teile müssten „erst bestellt und gefertigt werden“ – ein weiterer Grund für die lange Zeit seit dem Unfall. Zusätzlich habe man „die Abbruch- und Betonarbeiten, die für die Öffnung und das anschließende Verschließen der Mittelkappe im Bereich des Hängers notwendig sind, ordnungsgemäß ausgeschrieben und beauftragt“.

Zwei Vollsperrungen nötig

Einige Arbeitsschritte, insbesondere die Abdichtungsarbeiten unter der Mittelkappe, konnten nicht in der kalten Jahreszeit durchgeführt werden. Deshalb starteten die Arbeiten zum eigentlichen Austausch des Hängers erst Anfang März. Zunächst werde „der Beton der Mittelkappe im Bereich des Anschlussbleches entfernt. Im Anschluss daran wird das Anschlussblech auf Beschädigungen überprüft“, berichtet Kevin Ittemann.

Voraussichtlich im Mai 2020 werde dann „eine Hilfskonstruktion eingebaut und danach der beschädigte Hänger ausgebaut. Anschließend wird der neue Hänger eingebaut und die Hilfskonstruktion wieder demontiert“, so der Stadtsprecher. Während dieser Arbeiten würden „zur Vermeidung von Vibrationen während der Schweißarbeiten insgesamt zwei Vollsperrungen an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden benötigt“. Die genauen Termine seien allerdings noch nicht konkret festgelegt. Sobald dass der Fall sei, werde man das mitteilen. Für die Sperrungen, das sagte die Verwaltung schon im Januar, habe man „Umleitungspläne erstellt“ und „eine Fachfirma mit der Umsetzung beauftragt“.

Nach Abschluss der Stahlbauarbeiten würden „die Mittelkappe und die darunter liegende Abdichtung in diesem Bereich wiederhergestellt“. Aufgrund der Trocknungs- und Aushärtezeiten rechne man mit einem Abschluss dieser Arbeiten bis voraussichtlich Ende Juni.

Einige Wochen später, nach voller Aushärtung des Betons, müsse die Beschichtung im Bereich der Mittelkappe aufgebracht werden. „Hierfür müssen jeweils die linken Fahrspuren noch einmal kurzfristig für wenige Tage gesperrt werden“, kündigt Kevin Ittemann an.

