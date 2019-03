„Arbeiten an unserem Traum“

Mit sichtlichem Stolz blickt der Vorsitzende des Fördervereins Jugendtreff Luzenberg (FJL) Stefan Fulst-Blei auf die vergangenen beiden Jahre zurück, deren Verlauf Nino Heuser zu Beginn der Veranstaltung in einem Vortrag präsentiert hatte. „Es ist der erste Verein, den ich selbst mit gegründet habe“, so Fulst-Blei, „und wir sind ein gutes Team.“

18 Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen, Teilnahme an Ostermarkt, Stadtteilfest, Neujahrsempfang und Teilnahme an Bezirksbeiratssitzungen und OB-Rundgang im Quartier bewältigte das Team bisher, um den Jugendtreff auf dem Luzenberg auf die Beine zu stellen. Sie hatten Erfolg, denn der Gemeinderat bewilligte 740 000 Euro für eine solche Einrichtung. Dafür dankte Fulst-Blei allen Verantwortlichen.

Klemens Hotz, Leiter der Rathaus-Abteilung Jugendförderung, gab einen kurzen Überblick über den Stand der Planungen: Der Jugendtreff wird auf dem Gelände des Mutter-Kind-Hauses Ecke Spiegelfabrik/Spiegelstraße entstehen. Das dortige Grundstück hat eine Größe von 3200 Quadratmetern, 500 davon werden durch einen Zaun abgetrennt und künftig vom Jugendtreff genutzt. Zwei Gruppenräume, ein offener Aufenthaltsbereich mit Café, Küche, Büro für Betreuer und ein Lager sind vorgesehen. Hinzu kommen WCs, Technikraum und eine Terrasse. Alle Räume sind barrierefrei erreichbar. Der Außenbereich bietet Platz für einen kleinen Garten und Freifläche für Sport und Spiel.

Geplant ist ein Workshop mit Jugendlichen, dem Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement und Architekten, um den Jugendtreff so zu gestalten, dass er von den Nutzern angenommen wird. Der gewünschte Baubeginn 2020 ist aber unklar. „Wir werden die Verwaltung immer wieder an unseren Jugendtreff erinnern und weiterarbeiten an unserem Traum“, so Fulst-Blei.

Mitgliederzahl steigt

Kassiererin Nihal Seref konnte in ihrem Kassenbericht ein gutes Plus auf der Bank präsentieren. Ein Plus, das auch durch Spenden von der Volksbank Sandhofen (2000 Euro), einem Tanzclub (1500 Euro) und einem Spendenbetrag aus der St. Franziskuskirche (1031 Euro) anlässlich des „Närrischen Gottesdienstes“ gewachsen ist. Eine Zunahme konnte sie auch bei den Mitgliederzahlen berichten. Von 69 (2017) auf 109 (März 2019).

Bei den Wahlen gab es kaum Veränderungen. Wiedergewählt wurden Erster Vorsitzender Stefan Fulst-Blei, als Stellvertreter Waltraud Esser und Martin Willig, Kassiererin Nihal Seref und Schriftführer Muhamed Özdogan. Zu Beisitzern wurden gewählt: Nino Heuser, Hayat Nour, Elda Music und neu hinzu Evelyne Papathanasiou. Revisoren bleiben Sabine Seifert und Peter Stegmaier. Alle wurden von den Mitgliedern einstimmig gewählt.

Mit einer positiven Nachricht konnte Pfarrer Georgios Basioudis aufwarten. In unmittelbarer Nachbarschaft seiner Kirche wird in Kürze eine Bäckereifiliale eröffnen. Eine Nachricht, die zeigt dass es im Stadtteil Luzenberg aufwärts geht. schi

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019