Arbeitsweise des Parlaments kennengelernt

Auf Einladung des SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei haben Bürger aus dem Mannheimer Norden, darunter eine größere Gruppe vom Turn- und Sportverein 1877 Mannheim-Waldhof, den Landtag in Stuttgart besucht. Zu dem Programm gehörte neben dem Besuch der Landtagsdebatte eine Einführung in die Arbeitsweise des Parlaments und der Abgeordneten. DieMannheimer stellten in den Räumlichkeiten der SPD-Landtagsfraktion dem Abgeordneten Fulst-Blei Fragen zu seiner Arbeit. Er schilderte seinen Arbeitstag, der neben der Anwesenheit entweder im Plenum oder den Ausschusssitzung auch die Kontakte zu Verbänden, Gewerkschaften und Personen umfasst.

Daneben gelte es, sich auch im Wahlkreis um „Baustellen“ zu kümmern. So komme Fulst-Blei auf eine Arbeitswoche mit 60 bis 70 Stunden. Bevor es danach in den Plenarsaal ging, erfuhren die Besucher aus Mannheim, wie man sich als Gast im Plenarsaal zu verhalten hat. Dabei kam auch die Sprache auf einen in der Arbeitswelt fast verschwundenen Berufszweig: die Stenografie. Im Landtag ist jedoch der stenografische Dienst nach wie vor unverzichtbar. Man sei stolz darauf, mit Diane Busam eine aktuelle Kurzschrift-Weltmeisterin in den Reihen der Landtagsmitarbeiter zu haben, hieß es. Dann ging es zum Plenarsaal. An diesem Tag stand neben der Regierungsbefragung auch der Antrag der SPD-Fraktion über die „kreative Buchführung“ der Landesregierung auf der Agenda. Stefan Fulst-Blei erklärte auf Nachfrage eines Besuchers dazu folgendes: Gerade weil die Landesregierung die zurzeit sprudelnden Einnahmen absichtlich zu gering kalkuliert habe, sei eine Neuverschuldung durch die Hintertür möglich. Dies sei kontraproduktiv, man solle eher investieren und die Tilgung der Schulden vorantreiben, sagte er.

Bei der Regierungsbefragung geriet auch an diesem Tag so mancher Minister ins Schleudern, da zwar vorher schon der thematische Bereich bekannt ist, aber nicht, welche Details dann von den Abgeordneten abgefragt werden. schi