Auch ohne Einladung willkommen

Kartoffelsuppe, Dampfnudeln und Vanillesoße, ja, selbst die gebackenen Neujahrsschweinchen aus Hefeteig von Edith Christ aus der Siedlergemeinschaft Neckarau lockten die Besucher auf das Grundstück von Harald Klatschinsky, dem Landesvorsitzenden des Verbands Wohneigentum Baden Württemberg und gleichzeitig Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Neueichwald II. „Zu unserem Neujahrstrunk gibt es keine offizielle Einladung“, erklärte Klatschinsky. Jeder, der wolle – egal, ob er einer Siedlergemeinschaft angehört oder einfach nur aus der Nachbarschaft ist, sei gerne gesehen.

Seit 25 Jahren bieten Angelika und Harald Klatschinsky diesen Neujahrsumtrunk auf ihrem 120 Quadratmeter großen Grundstück im Rottannenweg in der Gartenstadt an. Dabei kredenzen sie auch Glühwein aus „geheimen Zutaten“. „Nur einmal war der Umtrunk beim Hausbau in den Herrschaftswald ausgelagert“, so Klatschinsky.

Die Dampfnudeln bereitete das Frauenteam um Angelika Klatschinsky zu, ebenso wie die Kartoffelsuppe. Dass die Damen immer hilfsbereit den Verein unterstützen, dafür bedankte sich der Vorsitzende. Damit sich die Gäste bei der Kälte wohlfühlten, waren die beiden Zelte – eines für Raucher – beheizt. Ganz romantisch wurden die Besucher am Eingang mit einem knisternden Kaminfeuer empfangen. eng

