Aufgestaute Wut entlädt sich in Schlägen

Schon zum dritten Mal herrscht bei der Jugendtheatergruppe Mannheim Premierenfieber. Die Schauspieler bringen am Samstag, 20. Juli, das zeitgenössische Theaterstück „Aussetzer“ von Lutz Hübner auf die Bühne der evangelischen Jugendkirche (Speckweg 14). Beginn ist um 20 Uhr.

Unter der Regie von Bianca Meyer und Thomas Kreidermacher und der künstlerischen Leitung von Thomas Kreidermacher geht es um das Thema Gewalt an Schulen. „Man ist aufgebracht, oftmals aufgestaute Wut, die mit dem Gegenüber eigentlich nicht viel zu tun hat und dennoch entlädt sie sich in ihre gesamte Schlagkraft ihm gegenüber. Glücklicherweise in den meisten Fällen verbal“, heißt es in der Ankündigung des Termins. Im Fall des Protagonisten Chris leider auch nonverbal und mit körperliche Gewalt „. . .ausgerechnet gegenüber seiner Lehrerin Frau Stöhr, von der so viel und mehr, als Chris ahnen mag, abhängt“, schreiben die Organisatoren weiter.

Zwei Perspektiven

Das Stück präsentiert dabei zwei Perspektiven: Eine motivierte Lehrerin, die für ihre Prinzipien – den Schülern Bildung und Wissen zu vermitteln – bereit ist, sich vor den Schülern mit ihrem Engagement zum Affen zu machen. Zudem einen Schüler, der dies nicht nur nicht wertschätzt, sondern einfach nur möglichst entspannt seinen, wahrscheinlich bevorstehenden, Weg in die Arbeitslosigkeit entgegen sehen will. „Hinter diesen zwei Perspektiven stecken zwei unterschiedliche Lebenswelten, die bis zum Schluss Probleme haben, sich gegenseitig verstehen zu lernen“, so die Theatergruppe. Das Stück zeige die Komplexitäten von Situationen, Konsequenzen und die Breite eines Handlungsspektrums, die man oftmals geneigt sei, zu übersehen.

Die Produktion ist für Jugendliche ab 14 Jahren geeignet. Neben den öffentlichen werden Schüleraufführungen mit darauf folgenden Nachgesprächen angeboten (Kontakt: jugendtheater-mannheim.de). Tickets gibt es im Vorverkauf bei Bücher Bender (O2 4) zu acht und ermäßigt fünf Euro. An der Abendkasse kosten Karten zehn Euro (ermäßigt sieben Euro). baum/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019