Ausbilder und Tuba-Spieler gesucht

Orchester helfen einander

Bei schwacher Besetzung helfen sich befreundete Orchester, Musiker kommen zum Beispiel von den „Altrhein Musikanten“ aus Sandhofen. „Aber reich wird bei uns niemand“, betont der Vorsitzende Kappes. „Die Gagen werden verwendet für Noten und Instrumente. Das schreckt schon den einen oder anderen ab, bei uns mitzuspielen. Aber unserer Truppe macht es einen riesen Spaß, die Menschen mit unserer Musik zu unterhalten“, so Kappes.

Das Blasorchester „Blau-Weiss“ Waldhof blickt mittlerweile auf ein über 80-jähriges, ereignisreiches Vereinsgeschehen zurück. Als Spielmannszug „Blau-Weiss-Waldhof“ wurde der Verein 1932 gegründet und war dem Roten Kreuz angeschlossen. Ende der 30er Jahre löste sich der Spielmannszug aber auf, da der damalige Vorsitzende Heinrich Dietz sich weigerte, den Musikzug der SA, der sogenannten Sturmabteilung der Nazis, einzugliedern.

Erst 1953 fanden sich Musikbegeisterte wieder zusammen, und im Jahr darauf bekam der Spielmannszug eine neue Heimat als Abteilung des TV 1877 Waldhof. Ab 1956 spielten die Waldhöfer mehrere Jahre für die große Karnevalsgesellschaft „Feuerio“. Im Jahre 1964 wurde der Verein unter dem Namen „Spielmanns- und Fanfarenzug Blau Weiss Waldhof e. V.“ im Vereinsregister eingetragen. 1970 nahm der Zug an der Internationalen Musikwoche in Antwerpen teil, hatte einen Auftritt im damaligen Süddeutschen Rundfunk mit mexikanischen Rhythmen und spielte ab 1975, in der fünften Jahreszeit, für den Karnevalsverein „Grokageli“ vom Lindenhof.

1984 wurde der Spielmannszug wegen mangelnder Beteiligung aufgelöst. Der Verein konzentrierte sich nun nur noch auf das Blasorchester. Ein Höhepunkt war damals sicher ein Auftritt im Ludwigshafener Südweststadion vor einem Bundesligaspiel des SV Waldhof.

Unterricht für Anfänger ist jeden Montag zwischen 18 und 21 Uhr in den Proberäumen in der Waldhofschule. In der Regel gibt es pro Anfänger jeweils 45 Minuten als Einzelunterricht. Die Anzahl der Ausbildungsstunden können variieren je nach Anzahl der Anfänger.

