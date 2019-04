Ausstellung „Hunde“ und Waldführung

Unter dem Motto „Frühlingserwachen“ steht eine Waldführung, die der Förderverein Freunde des Karlsterns (FdK) am Sonntag 5. Mai, 14 Uhr, anbietet. Er arbeitet dabei mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und dem Waldhaus zusammen. „Wir schauen und lauschen hier, wir spüren, riechen und schmecken dort“, kündigt der FdK „Übungen zur Wahrnehmung“ an. Außerdem gebe es zahlreiche Informationen zum Wald und zur Natur. Treffpunkt ist an der alten Försterei am Karlstern. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung bei Albrecht Trunk, Telefon 75 24 69 oder per E-Mail an atru@freenet.de.

Geschichte des Erholungsgebiets

Bereits tags zuvor, am Samstag, 4. Mai, starten die Freunde des Karlsterns am Info Center „Max Jaeger Haus“ mit einer Ausstellung in die Saison. Die Malgruppe des Fördervereins stellt Bilder zum Thema „Hunde“ in den Mittelpunkt. Die Werke verschiedener Künstler sind in unterschiedlichen Maltechniken entstanden, die Exemplare werden auch zum Verkauf angeboten. Interessierte können sich die Bilder am Samstag, 4. Mai, und auch am Sonntag, 5. Mai, zwischen 11 und 17 Uhr anschauen. Gleichzeitig wird die neugestaltete Ausstellung zur Geschichte des Käfertaler Waldes sowie der Tier und Pflanzenwelt in der renovierten alten Försterei eröffnet, kündgt FdK-Vorsitzender Wolfgang Katzmarek an. feli/bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019