Badmintonspieler suchen Mitstreiter

Auf der Suche nach neuen Mitspielern ist die Sparte Badminton des SG Stern im Stadtteil Waldhof. Darauf weist Spartenleiter Kai Rohland hin. „Im Vordergrund steht bei uns der Spaß am Spiel“, betont er in einer Mitteilung. Jeder Interessierte könne gerne an einem Probetraining teilnehmen, eine dauerhafte Teilnahme sei jedoch nur bei einer Mitgliedschaft möglich. Die Trainingszeiten der Badmintonabteilung sind jeweils dienstags von 17 bis 18 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr in der Herbert-Lucy-Halle im Alsenweg. Für weitere Informationen verweist die Sparte des SG Stern auf ihre Internetseite hin: https://mannheim.sgstern.de/angebot/sparten/badminton/. bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018