Barrierefrei über „neue Mitte“

Es soll Waldhofs „neue Mitte“ werden: der Taunusplatz. Dabei schreiten die Bauarbeiten sichtbar voran. Der Teilbereich vor dem Bürgerzentrum in der Alten Frankfurter Straße werde demnächst fertiggestellt, so der Vorsitzende des Kulturvereins, Stefan Höß. Er informierte gemeinsam mit Politikern interessierte Bürger vor Ort über den Baufortschritt.

Bereits Ende der 1980er Jahr habe eine „Streitkultur“ über die Gestaltung der Ortsmitte begonnen. Seither ziehe sich das durch den Stadtteil. Immer wieder seien neue Ideen entstanden. Jetzt aber werde es konkreter. Eine Fläche von rund 5500 Quadratmetern soll am Ende barrierefrei begangen werden.

Dass dies im Augenblick nicht der Fall sei, liege an unterschiedlichen Höhenverhältnissen, die am Ende aber ausgeglichen werden sollten, so der Vorsitzende. In der Alten Frankfurter Straße würden dazu noch zwölf Park-, zwei Behindertenplätze und drei Stellflächen für E-Autos entstehen, unterstrich SPD-Stadtrat Joachim Horner. Nach Bürgerbeteiligungen sei 2016/17 der endgültige Umbau beschlossen worden. Die notwendigen Mittel seien in den Haushalt eingestellt gewesen, so Horner.

Maibaum und Weihnachtsmarkt

Auch an Bänke für Jung und Alt sei gedacht, so Höß weiter. In Diskussionen mit Jugendlichen solle möglichem Vandalismus vorgebeugt werden. Höß schwebt vor, dass dies ein kultureller Mittelpunkt werden könne, wie er auch in anderen Stadtteilen entstanden ist. So könne hier künftig ein Maibaum aufgestellt oder ein Weihnachtsmarkt abgehalten werden, sagte der Vorsitzende. Im November sollen die Arbeiten am ersten Bauabschnitt vorläufig abgeschlossen werden. Nach dem Stadtteilfest gehe es weiter.

Auf der gegenüberliegenden Seite, der Zufahrt zur DB-Station, wolle die Caritas ein Haus mit 39 Appartements errichten, erläuterte der Vorstand der Caritas, Volker Hemmerich. Auch hinter dem Hof werde ein neues Gebäude entstehen. Ein Problem müsse aber noch gelöst werden – die Zufahrt zur Haltestelle der Deutschen Bahn. Es werde geprüft, ob dies künftig hinter dem Kaufhaus Fairkauf möglich sei. Darüber werden noch diskutiert.

Auch der Druck auf die Parkplätze durch Mitarbeiter beim Benz müsse noch geregelt werden. Es gebe Pläne des Unternehmens, ein Parkhaus zu bauen, um so den Mitarbeitern Parken zu ermöglichen, so Horner. Er hoffe, dass dieses Parkhaus bis 2020 gebaut sei.

