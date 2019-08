Baubeginn im Winter

Am Anemonenweg/Ecke Waldstraße plant der Projektentwickler Bonava den Bau eines fünfgeschossigen Wohngebäudes. Derzeit stehen auf dem Areal ein Schalthaus und eine Werkstatthalle, die in den nächsten Wochen abgerissen werden, teilte Bonava mit dem Hinweis auf den Verkaufsstart der Wohnungen mit. Auf dem 1700 Quadratmeter großen Gelände entstehen 28 Eigentumswohnungen und ein Bäcker. Noch vor dem Jahresende sollen die Bauarbeiten starten. Die neuen Bewohner können wohl im Herbst 2021 einziehen. Wie der Projektentwickler mitteilt, verfügen die Wohnungen bei 51 bis 147 Quadratmetern über zwei bis vier Zimmer, Loggia oder Dachterrasse. Ein hauseigenes Blockheizkraftwerk übernimmt die Wärmeversorgung. Parkplätze sind im Erdgeschoss sowie Außenbereich vorgesehen. Das Unternehmen baut derzeit in Käfertal und eröffnete 2018 ein Wohnquartier am Rheinauer See. Informationen im Internet (bonava.de/anemonenweg). baum

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.08.2019