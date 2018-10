Was passiert mit Brachflächen, die über Jahrzehnte von der Außenwelt abgeschottet waren? Die Natur holt sich diese Flächen zurück, der Wildwuchs fördert die Artenvielfalt. Wer immer bauen will, muss Naturschutzbestimmungen beachten, aufwendige Untersuchungen veranlassen – und am Ende vielleicht sogar befürchten, dass aus seinen Plänen nichts wird.

Genau das könnte jetzt auf einer großen, vier Hektar großen Fläche an der Luzenbergstraße zwischen Waldhofschule und ehemaliger Spiegelsiedlung passieren. Zumindest vorerst, so Wolfgang Miodek von der städtischen Wirtschaftsförderung in der jüngsten Sitzung des Bezirksbeirats, werde sich an dem derzeitigen Zustand nichts ändern.

Das Unternehmen Saint Gobain Glass Deutschland, dem das Terrain gehört, habe „die Veräußerung bis auf Weiteres zurückgestellt“. Deshalb sei es „überhaupt kein Thema mehr, dort etwas zu verändern“. Und damit sei auch ein ins Auge gefasster „Baumarkt definitiv vom Tisch“ – eine Aussage, für die Miodek starken Beifall von vielen Bürgern im Saal erhielt.

Naturschutz und Altlasten

Eine kleinere, etwa 1,9 Hektar große Fläche zwischen Eisen- und Sandhofer Straße hat Saint Gobain dagegen bereits verkauft. Was darauf passieren soll, ist noch völlig unklar. Auch dort werde vorerst nichts angesiedelt, konnte Miodek beruhigen. Er deutete an, dass der Käufer mit der Errichtung eines großen Lebensmittel- oder Drogeriemarkts geliebäugelt habe. Die Stadt habe aber deutlich gemacht, dass sie das an dieser Stelle nicht wolle. „Seitdem haben wir nichts mehr gehört.“

Was das große Gelände an der Luzenbergstraße angeht, ist es nach Einschätzung von Miodek für Saint Gobain „überhaupt kein Thema mehr, dort etwas zu verändern“. Das mag nicht zuletzt an den für Vermarkter ungünstigen Rahmenbedingungen liegen. Denn nicht nur der Naturschutz sei zu beachten. Das Terrain gilt außerdem als Verdachtsfläche für Altlasten – was ebenso aufwendige Untersuchungen nach sich ziehen würde wie die Suche nach Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg. All das, so Wolfgang Miodek, wäre „sehr teuer in der Erhebung und sehr teuer in der Umsetzung“, wobei das Ergebnis am Ende sogar lauten könnte: „Vielleicht kann man dort gar nichts realisieren.“

Wenn dennoch eines Tages Nutzungen vorgeschlagen würden, „die wir nicht wollen, können wir in jedem Fall tätig werden und einen Bebauungsplan aufstellen“, um Unerwünschtes auszuschließen. Was immer auch komme: Die von den Bürgern seit langem gewünschte Verbindung der beiden Stadtteile Waldhof und Luzenberg über einen Grüngürtel sei auch für die Stadtverwaltung „die oberste Bedingung“.

Nach der Bezirksbeiratssitzung spricht Jürgen Kurtz von der Bürgerinitiative (BI) Waldhof-West von einem „großen Tag, konnten wir doch erst einmal die zu Recht befürchtete Zerstörung der letzten zusammenhängenden Naturflächen in unserer unmittelbaren Umgebung verhindern“. Die BI habe aber großes Interesse daran, einen Teil der Freiflächen „für die Anwohner nutzbar zu machen und unsere Stadtteile damit auch wieder lebenswerter und interessanter zu gestalten“.

Sprecher aller Parteien zeigten sich von den Mitteilungen Miodeks begeistert. „Ich fühle mich seit Jahren von einem Fachbereich vollumfänglich informiert, und man merkt, dass da Herzblut drinsteckt“, lobte etwa Stefan Höß (SPD) den Wirtschaftsförderer. Sitzungsleiter Roland Weiß (Freie Wähler/Mannheimer Liste) bedankte sich in erster Linie bei der BI, ohne die dieser Erfolg nicht möglich gewesen wäre.

Ärger über Rodungen

Mehrere Beiräte beklagten allerdings, dass der Käufer der kleineren Fläche mit Rodungen Fakten geschaffen habe. So etwas gelte es für die Zukunft auszuschließen. Miodek versprach, mit dem zuständigen Fachbereich Grünflächen zu sprechen und für das Thema „zu sensibilisieren“. Außerdem sei man weiterhin im Gespräch mit Saint Gobain, was eine mögliche Nutzung von Flächen durch Bürger angehe.

Die Pläne des Unternehmens, Teile seines Geländes an potenzielle Investoren zu verkaufen, waren im Spätherbst 2017 bekannt geworden – und hatten unter den Bürgern heftige Befürchtungen ausgelöst. Die Bürgerinitiative Waldhof West befürchtete einen „Ausverkauf“ der letzten freien Flächen. Diese Ängste sind jetzt vom Tisch.

