Begehrte Osterkörbchen

Der Verband Wohneigentum Neueichwald II veranstaltet schon seit mehr als 30 Jahren sein Osterkörbchen-Suchen am Rodelhügel im Käfertaler Wald – stets eine große Freude für Jung und Alt. Schon früh am Morgen bauten fleißige Helfer unter der Leitung von Manfred Stein einen Pavillon auf, um die erwachsenen Gäste bewirten zu können.

Die große Neueichwald-II-Siedlerfamilie traf sich beim Vorsitzenden Harald Klatschinsky am Rottannenweg 32, um gemeinsam den kurzen Fußweg zum Rodelhügel zu gehen, wo der Osterhase in Form engagierter Mitglieder schon für 44 Kinder Körbchen im Wald versteckt hatte. Nachdem sich Kinder und Verwandte auf der grünen Wiese versammelt hatten, fiel der „Startschuss“ – alle strömten zur Suche in den Wald. Angelika Klatschinsky wachte darüber, dass auch jedes Kind ein Körbchen fand, um dieses freudestrahlend den Eltern oder Großeltern zu zeigen.

Für das Richten und Einkaufen der Ware waren Frauengruppenleiterin Renate Maier, ihre Tochter Katrin sowie die fleißigen Damen der Frauengruppe zuständig. Nach dem Gruppenfoto traten alle fröhlich gestimmt den Nachhauseweg an. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019