Begrüntes Dach als Tribüne

Ein langer Wunsch der Luzenberger Bevölkerung geht in Erfüllung. Auf dem Grundstück Spiegelfabrik/Ecke Spiegelstraße soll bis 2021 ein neuer Jugendtreff entstehen. Der Gemeinderat hat dafür 900 000 Euro im Haushalt 2018/19 bereitgestellt. Nach Abschluss des Wettbewerbs wurden jetzt im Collini Center die Vorentwürfe vorgestellt. Der Siegerentwurf stammt von Storch und Federle Architekten Mannheim.

Fünf Architektenbüros hätten sich gemeldet, drei ihre Entwürfe eingereicht, berichtete Preisgerichtsvorsitzender Andreas Kaupp: Storch und Federle Architekten Mannheim, Schweikert und Schilling (Karlsruhe) sowie Reiter Architekten Mannheim. „Es sind drei sehr unterschiedliche Entwürfe mit interessanten Ansätzen, wie man mit dem Grundstück umgeht“, sagte Kaupp.

Auf dem insgesamt 3200 Quadratmeter großen Areal, wo sich bereits das Eltern-Kind-Zentrum Luzenberg befindet, sei im südlichen Grundstücksbereich eine Fläche von rund 500 Quadratmetern für das Projekt Jugendtreff vorgesehen. Der Neubau sollte sich sowohl in die stadträumliche Situation einfügen, als auch in Einklang mit den Freianlagen auf demselben Grundstück sowie den angrenzenden öffentlichen Spielflächen stehen. „Eine wesentliches Problem war, wie man außen und innen verbindet und eine sehr gute Raumorganisation schafft“, so der Preisgerichtsvorsitzende.

Im Vorfeld habe es intensive Gespräche mit den Nutzern gegeben, was sie bräuchten, wie einladend der Jugendtreff sein und welche Möglichkeiten er eröffnen solle. Die Ergebnisse der Stadtteilversammlungen für Kinder und Jugendliche 2013 und 2017 seien in die Entwürfe eingeflossen. Nach langer Diskussion habe sich das achtköpfige Preisgericht für den Entwurf von Storch und Federle Architekten Mannheim entschieden.

„Traum wird Wirklichkeit“

Das einstöckige Gebäude gehe an die Grenzen ran, bei Einhaltung des Grenzabstandes, so die Begründung der Jury. Es gebe einen einladenden Eingangsbereich. Durch ein Netz sei der attraktive Vorhof auch mit dem Ball bespielbar. Das begrünte Dach biete die Möglichkeit zum Chillen oder zum Zuschauen von oben. „Auch die innere Organisation ist schön“, findet Kaupp. Der Entwurf zeigt: Nutzer kommen direkt rein in einen großen Gruppenraum mit Café. Auf der Seite gegenüber gibt es noch einen kleinen Gruppenraum und nach hinten verschiedene Nebenräume. Durch die Glasfront zum Hof ist dieser auch für den Betreuer sehr gut einsehbar.

Der Holzbau hat eine Stahlbetonwand zum Eltern-Kind-Zentrum, die von den Kindern als Kletter- und Spielwand genutzt werden kann. „Mit der Auslobung des Preisgerichts sind wir mit der Realisierung des Jugendtreffs ein Stück weiter gekommen“, freute sich Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb. Ziel sei es, der Jugend einen festen Treffpunkt zu geben. Der ausgewählte Entwurf zeichne sich durch seine Flexibilität für unterschiedliche Altersgruppen aus.

Auf die von Anwohnern geäußerten Bedenken gegen einen Jugendtreff auf dem Gelände des Eltern-Kind-Zentrums erwiderte die Dezernentin, sie sei „gegen eine strikte Trennung“. Der Jugendtreff diene auch der Integration. Die Bürgermeisterin hofft, dass der Neubau für die 50 Kinder und Jugendlichen, die das mobile Angebot auf dem Luzenberg seit 2014 nutzen, „jetzt relativ schnell umgesetzt wird“.

Stephen Berger, Sachgebietsleitung Bau- und Immobilienmanagement, erläuterte: „Nächster Schritt ist die Beauftragung des Siegerbüros.“ Mit einigen Modifizierungen am Entwurf erfolge dann eine aktuelle Kostenberechnung. Im ersten Quartal 2020 sollen Maßnahme- und Baugenehmigung erfolgen und im ersten Quartal 2021 der Jugendtreff fertiggestellt sein.

Waltraud Esser und Nihal Seref vom Förderverein Jugendtreff Luzenberg sind begeistert. „Seit 35 Jahren setze ich mich für den Stadtteil Luzenberg ein, seit 25 Jahren habe ich für einen Jugendtreff gekämpft, doch ich musste erst 72 Jahre alt werden, bevor der Traum Wirklichkeit wird“, sagte Esser.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019