Beitrag zur Rom-Reise

Anzeige

Rom – Italien – Wein: Mit diesen Themen beschäftigten sich die Ministranten der Seelsorgeeinheit Mannheim Nord bei einem kulinarischen Abend in St. Franziskus. In der Küche waren Sebastian Diehl, Nino Testai und Matthias Buss für die Zubereitung der Menüfolge zuständig. Als Vorspeise reichten sie liebevoll angerichtet Bruscetta, Tomaten und Mozarella. Als Hauptspeise folgte danach „Tagliatella á la Amatriciana“, mit einer besonderen Tomaten-Speck-Zwiebel-Soße aus der Heimat von Nino Testai. Zum krönenden Abschluss gab es als Nachspeise „Spaghetti Creme“.

Dazwischen erwartete die Gäste ein spannendes Rahmenprogramm. Maximilian Hartlieb überzeugte in seiner Toga als Erzähler. Er berichtete nicht nur über die bevorstehende Romreise der Ministranten, sondern klärte auch über deren alltägliche Arbeit auf. Mit „Lugus Deltae“ hatten die Minis ein Geschicklichkeitsspiel aus alter Zeit ebenso vorbereitet wie ein Quiz über Rom. Sie laden zu einem weiteren italienischen Abend für Mittwoch, 8. Juni, 19 Uhr, in den Gemeindesaal von St. Bartholomäus Sandhofen ein. Mit den Treffen finanzieren sie ihre Romreise mit und hoffen deshalb auf gute Resonanz. Karten zu 15 Euro sind in allen Pfarrbüros oder bei Gemeindereferentin Sandra Waindock erhältlich. eng