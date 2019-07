Belohnung: einmal von den Hausaufgaben befreit

„Alte Spiele – neu entdeckt“. Unter diesem Motto feierten die Mädchen und Jungen der Alfred-Delp-Grundschule im Stadtteil Gartenstadt bei strahlendem Sonnenschein ihr Schulfest. Vorsicht war beim Begehen des Schulhofes geboten, wo die Kinder wild umherrannten. Den Spaß und die Freude an ihrem Fest sahen die Besucher den Kindern an.

Bewusst habe man für dieses Schulfest die alten, von früher bekannten Spiele unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit gewählt, erklärte Schulleiterin Kirsten Mühlum. So kamen beispielsweise das Spiel „Himmel und Hölle“, Gummitwist, Ringewerfen oder Flaschenkegeln bei allen gut an.

Bei der Eröffnung des Schulfestes begrüßte die Rektorin nicht nur die Eltern ihrer Schüler. Das herzliche Willkommen galt vor allem denjenigen, die täglich mal mehr oder weniger wuselig um sie herum sind.

Musikalisch begleiteten der Schulchor und die Tanz-und-Trommel-AG die Eröffnung. Jede der Schulklassen lud an seinen Stand, bei dem es entweder etwas zu entdecken gab oder an dem die Geschicklichkeit unter Beweis gestellt werden musste. Spaß am Spiel hatten vor allem auch die beiden Schüler aus der 2 a, Luis Meißburger und Lukas Wyrwoll. Eifrig stellten sie immer wieder die Dosen auf, die man mit einem Ball umwerfen musste, auf. Sie hatten sichtlich viel Freude dabei, obwohl sie sich dabei immer wieder ins Gehege kamen.

Dank an die Helfer

Nicht so hektisch ging es bei den Schülerinnen der 3 d, Marlene Packlin, Neele Strauch und Emma Hammer zu. Sie erklärten abwechselnd ihr Spiel. Interessant war für die Kinder und Besucher auch die Vorführung der Capoeira-Sportgruppe aus Käfertal bei ihrem brasilianischen Kampftanz. Sportlich vertreten waren auch der Wassersportverein Sandhofen und die Jugendabteilung des Tennisclubs des TV Waldhof 1877.

Auch das Jugend-Rotkreuz, das in der Nähe der Schule angesiedelt ist, war bei dem Fest dabei. Schulfeste bieten Gelegenheiten, um neue Mitglieder zu werben – vor allem für die Jugendmannschaften. Für die Leseratten war der Bücherflohmarkt ein kleines Dorado, um neue Bücher, die sie noch nicht kannten, kostengünstig zu erwerben.

Dass die Kinder sich eifrig an den Spielen mit ihrer Laufkarte beteiligten, dafür sorgte mit einem psychologischen Kniff die Schulleiterin. Wer auf seiner Karte alle Spiele abgestempelt vorweisen konnte, bekam nämlich einen Gutschein für eine einmalige Befreiung von den Hausaufgaben. Klar, dass alle wild auf die Stempel waren.

Wie bei jedem Schulfest galt auch bei diesem der Dank vor allem denjenigen, die als Helfer beteiligt waren. Der Dank galt auch den Eltern, die das Büfett mit internationalen Speisen ausgestattet und viele Kuchen gespendet hatten. eng

