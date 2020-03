Bereits ein Leben gerettet

„Zuerst haben wir gedacht, er macht wieder einen seiner Späße“, erzählt einer der Sportkameraden. Doch alles entpuppte sich ganz anders: Mitten im Spiel sackte plötzlich einer der Sportler an der Tischtennisplatte zusammen. Seine Sportkameraden retten ihm vermutlich das Leben.

„Er macht immer Blödsinn und deshalb dachten wir, jetzt schauspielt er wieder. Doch schnell wurde uns bewusst, dass es diesmal ernster sein muss, denn er guckte uns nur starr an und reagierte nicht auf Ansprache. Deshalb legten wir ihn auf den Boden“, erinnert sich ein anderer Sportkamerad. Die insgesamt vier gut trainierten Sportler des TV 1877 hatten sich zu einem Tischtennismatch im Vereinsheim auf der Tennisanlage verabredet.

Einer der Sportler machte sofort eine Mund-zu-Mund-Beatmung, ein weiterer Kamerad übernahm in den Beatmungspausen die Druckmassage. Derweil holte der Dritte einen Defibrillator aus einem Nebenraum, das die Gruppe anlegte. „Wir konnten gar nichts falsch machen. Der Defi kommandierte und wir machten, was er sagt.“

Mit Erfolg, denn nach kurzer Zeit wachte ihr Mitspieler wieder auf und war relativ fit. „Er sagte sogar: Jetzt können wir weiterspielen.“ Doch davon konnte keine Rede sein. Erst kam noch der Notarzt, der sehr zufrieden war mit den Erstmaßnahmen der Sportsfreunde.

Vorausschauend hatte der TV 1877 schon vor längerer Zeit zwei dieser Geräte für eventuelle Notfälle angeschafft. Eine berechtigte Vorsichtsmaßnahme, wie der Vorfall zeigte. Dieses Ereignis nahm der Vorstand des TV 1877 zum Anlass, für seine Mitglieder Erstmaßnahmenkurse mit einem Defibrillator anzubieten.

Den ersten Kurs leitete Christina Crescentini, Ausbilderin beim ASB in Mannheim. 20 Männer der Freizeitgruppe nahmen an diesem Kurs teil. Bei allen lag der letzte Erste Hilfekurs lange Jahre zurück und so manches was damals noch gängig war ist nun überholt. Doch mit Feuereifer waren die gestandenen Herren dabei und wurden von ihrer Ausbilderin gelobt. Nach dem dreistündigen Kurs waren die Männer auf jedem Fall auf dem Laufenden beim Thema Erste Hilfe.

Insgesamt fünf Kurse möchte der TV 1877 seinen Mitgliedern anbieten. Drei Kurse sind mit dem ASB schon vereinbart. Vereinsmitglieder, die Interesse haben, können sich zu den Sprechzeiten beim Geschäftsführer Jürgen Kugler unter der Rufnummer 0621/78 78 48 oder per E-Mail (geschaeftsstelle@tv-waldhof.de) anmelden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020