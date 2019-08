Besucher aus Koblenz und Norddeutschland

Schon längst kein Geheimtipp mehr ist das Sommerfest des Siedlervereins Verband Wohneigentum Neueichwald II in der Gartenstadt. Auch bei der 35. Auflage im Rottannenweg waren die Biertischgarnituren ständig mit fröhlich feiernden Menschen besetzt – und vor den Speise- und Getränkeausgaben bildeten sich lange Schlangen. Die Gäste ließen sich auch durch die immer wieder einsetzenden leichten Niederschläge nicht vom Besuch abhalten. Im Festzelt unterhielt Tamara Pusch mit ihrer Band die Gäste mit bekannten Hits, aber auch draußen, unter den großen Schirmen, blieben die Menschen lange sitzen.

Anders als am ersten zeigte sich Petrus am zweiten Festtag von seiner besten Seite. „Circa 1200 Besucher waren da bis in die Nacht und erfreuten sich an der Musik von Shorty & Paul. Die Tische waren alle besetzt, und es war kaum noch ein Plätzchen zu finden“, freute sich Vorsitzender Harald Klatschinsky über den regen Besuch. „Wir haben Stammgäste, die jedes Jahr extra aus Koblenz kommen und bei Freunden übernachten. Sogar aus Norddeutschland kommt eine Familie. So gut gefällt es den Menschen hier bei uns“.

Klatschinsky ist stolz auf die Siedler-Truppe, die drei Tage lang engagiert und fleißig zum Gelingen des Sommerfests beigetragen habe. Der dritte Festtag begann mit der traditionellen Schlachtplatte.

Spülmobil im Einsatz

Neu war in diesem Jahr der VIP-Stammtisch. Bekannte Personen aus der Politik und dem näheren Umfeld waren der Einladung der Siedler gerne gefolgt. Natürlich wurde über die Gartenstadt gesprochen und so manches Problem und Problemchen ausführlich erörtert. Das war ja auch der Sinn der Neuerung.

Lobend erwähnt wurde oftmals, dass der Verein im Rahmen seiner Möglichkeiten umweltfreundlich agiere. Ein eigenes Spülmobil erleichtert die Arbeit, und auch deshalb serviert Verband Wohneigentum seinen Besuchern das Essen auf Porzellantellern und mit Metallbesteck. Da schmecke nicht nur das Steak oder der Salat gleich viel besser, meinten einige Gäste. Schon seit einiger Zeit laufen die Planungen für das diesjährige Oktoberfest am Samstag, 12. Oktober, im Gemeindesaal der Gnadenkirche. schi

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019