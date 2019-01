Blick zurück auf glorreiche Zeiten

Traktoren und der SV Waldhof: zwei Marken, die traditionell sehr vieles gemeinsam haben. Starke Motoren haben beide nötig, um ihre anvisierten Ziele zu erreichen. Eine Stadionführung der besonderen Art hatten sich vermutlich deshalb die Betriebsräte von John Deere in Mannheim ausgedacht. Im Rahmen ihrer Winterfeier trafen sie sich vor der Geschäftsstelle des SV Waldhof mit Martin Willig, der als Buchautor ein Kenner rund um die Geschichte des blau-schwarzen Traditionsvereins ist. Willig zeigte den interessierten Betriebsräten eine Stunde lang das in die Jahre gekommene „Old School“-Stadion am Alsenweg, bei dem nur noch die 3000 Sitzplätze begehbar sind.

Rückkehr an den Alsenweg

„Seit 1924 trug der SVW hier bis 1993 seine Pflichtspiele aus, lediglich unterbrochen von sechs Jahren Bundesliga in Ludwigshafen von 1983 bis 1989“, berichtete Willig. „Im letzten Bundesligajahr erlebten die Waldhof-Fans sogar die Rückkehr an den Alsenweg und so auch noch hier Bundesliga-Fußball.“ Danach erfolgte 1994 der Umzug ins Carl-Benz-Stadion. Seit 1996 heißt das Alsenweg-Stadion „Seppl-Herberger-Sportanlage“, obwohl Herberger in seiner aktiven Zeit nie am Alsenweg für den Waldhof gespielt hat.

Die Besucher wanderten dann auch noch ins Jugendförderzentrum „Anpfiff ins Leben“, wo Leiter Simon Landa einen Einblick erlaubte. Dort berichtete Willig von den sieben Ehrenspielführern des SV Waldhof, von den Legenden Otto Siffling, Albert Brückl und Günter Sebert. Von „Schorsch“ Siegel und Bernd Bartels war ebenso die Rede wie von der deutschen A-Jugend-Meistermannschaft von Trainer Kurt Kobberger aus dem Jahre 1980 und dem in dessen Zuge erfolgten Bundesligaaufstieg des SVW mit Klaus Schlappner und Klaus Sinn 1983.

Von präventiver Jugendarbeit beim Fanprojekt berichtete Willig ebenso wie von der aktuell schwierigen Fan-Situation durch die vorübergehende Schließung der Fantribüne im Carl-Benz-Stadion. Der Tross von John Deere bewegte sich im Anschluss zum Clubhaus „Bei Dimi“, um das Erfahrene rund um den SV Waldhof im Rahmen einer Feier zu „verarbeiten“. wy

