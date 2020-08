Bodo Bach kommt erst im Mai 2021

Der ursprünglich für den 5. September vorgesehene Abend mit Bodo Bach bei den Kulturtagen Waldhof muss coronabedingt leider verschoben werden. Neuer Termin ist nun der 12. Mai 2021. Trotz der Lockerungen seien die Einschränkungen für den Veranstalter immer noch so, dass die Veranstaltung nicht in gewohnter Weise machbar sei. Der Abend mit Bodo Bach sei längst ausverkauft, eine Verringerung der Gästezahl daher nicht möglich und damit die Abstandsregel nicht einzuhalten. „Wir möchten den Gästen einen Abend bieten, der sie den Alltag für einige Stunden vergessen lässt, ohne das ein unbehagliches Gefühl den Abend begleitet“, so der Veranstalter. Die Karten sowie die Reservierungen für die Dinnertickets behalten ihre Gültigkeit. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.08.2020