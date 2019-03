Boule auf TV-Gelände

„Boule (Pétanque) vom Feinsten“ verspricht der TV Waldhof an diesem Samstag, 30. März, auf seinem Gelände in der Boehringerstraße 5. Nach Angaben des Vereins tragen ab 10 Uhr die Baden-Württemberg-Liga, die Regionalliga und die Kreisligen ihren ersten Spieltag dort aus.

Sowohl in der Regional- als auch in der Kreisliga sind Spieler des TV Waldhof vertreten. Der Verein lädt Zuschauer herzlich ein und bietet auch eine Bewirtung an. Die Regelspielzeiten der Boule-Abteilung sind dienstags ab 16 Uhr und sonntags ab 10.30 Uhr. Weitere Informationen für Interessierte gibt es unter Telefon 0157/ 73 93 33 38. imo

