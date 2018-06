Briefmarken beim Bäcker

Anzeige

Zum 28. Juli hat das Schreibwarengeschäft am Freyaplatz in der Gartenstadt seinen Vertrag mit der Deutschen Post gekündigt. „Wir schließen die Post zum Ende des Monats. Das Schreibwarengeschäft als solches bleibt bestehen“, erklärt Inhaberin Carmen Groß. Das Postangebot „rechnet sich für uns nicht mehr“, begründet sie. Auch deshalb, weil die Post laut Groß ihre Bank-Dienstleistungen am Freyaplatz ohnehin eingestellt hätte. Eigentlich eine Hiobsbotschaft für den Stadtteil im Mannheimer Norden, denn die Menschen müssten dann künftig auf die Filiale auf dem Waldhof ausweichen. Doch die Lösung ist bereits gefunden: „Döringer’s Backhaus“ im rund einen Kilometer entfernten Märker Querschlag übernimmt die Aufgabe – allerdings ohne die Postbank-Dienstleistungen.

„Wir eröffnen am 6. August an unserem Stammsitz im Märker Querschlag um 10 Uhr offiziell eine Postfiliale“, erklärt Helmut Döringer von „Döringer’s Backhaus“. Es gebe die üblichen Angebote, vom Briefmarkenverkauf bis zur Paketannahme. Nach der Kündigung am Freyaplatz hatte die Post in einem Schreiben angekündigt, am Ort nach Ersatz zu suchen. Wörtlich heißt es in dem Brief der Deutschen Post: „Wir beabsichtigen jedoch, wieder eine Filiale im Bereich des bisherigen Standorts zu etablieren und sind zur Zeit im Ortsteil Gartenstadt auf der Suche nach einem geeigneten Vertragspartner und Standort für die Wiedereröffnung einer Filiale.“ Weiter unten ist zu lesen: „Sobald ein Standort für eine neue Filiale gefunden ist, werden unsere Kollegen vor Ort die Vertreter der Stadt entsprechend informieren.“

„Paar Straßen weiter laufen“

Diese Suche nach einer Alternative ist nun abgeschlossen, wie Helmut Döringer bestätigt. Andrea Jessen, die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Gartenstadt, sieht das Ganze als Glücksfall: „Erstens ging das ganz schnell, und zweitens ist das sicher eine langfristig gute Lösung.“ Die Sozialdemokratin ergänzt: „Wir freuen uns, dass die Bewohner der Gartenstadt auch weiterhin eine Postfiliale haben werden, die für sie fußläufig erreichbar ist.“