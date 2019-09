„Buchstabenlied“ zur Begrüßung

Durch die vielen Schultüten, die stolz von den Kindern getragen wurden, war schon von weitem klar, was an der Alfred-Delp-Schule in der Gartenstadt an diesem Tag anstand: die Einschulungsfeier. Die Gesichter der Kinder zeigten, dass sie sich auf ihren neuen Lebensabschnitt freuen, der jetzt auf sie zukommt. Aufgeregter als sie selbst waren bisweilen ihre Eltern, die sie – oft gemeinsam mit weiteren Familienmitgliedern – an ihrem großen Tag begleiteten.

Unter dem Applaus der Anwesenden zogen die künftigen Erstklässler auf das Schulgelände ein. Noch bevor Schulleiterin Kirsten Mühlum sie zusammen mit ihrem Stellvertreter Eike Bauer, dem Vorsitzenden des Fördervereins Sebastian Hinckel und der Elternbeiratsvorsitzenden Stefanie Hofmann begrüßte, eröffneten der Chor und die Trommel AG mit „Salibonami“ und „Simamaka“ musikalisch die Feier. Mit dem „Buchstabenlied“ begrüßten die Zweitklässler die insgesamt 100 neuen Schülerinnen und Schüler, die sich auf vier Klassen verteilen.

Gleich die erste Stunde

Dann ging es gleich los mit dem sprichwörtlichen Ernst des Lebens: Die erste Schulstunde in den jeweiligen Klassenzimmern stand auf dem Programm. Schreiben und Lesen zu lernen, darauf freuten sie sich, sagten viele der Kinder. So auch Mathilda, die zusammen mit ihrem Cousin Till jetzt in eine Klasse geht. Das gute Timing der Eltern geht auch auf die nächste Generation über. Denn auch die Geschwister von Mathilda und Till – Niklas und Thea – werden in vier Jahren zusammen eingeschult. Thea hatte als Vorgeschmack schon eine kleine Schultüte dabei.

Nach dem offiziellen Teil war für die Jungen und Mädchen erst einmal wichtig, was sich alles in der großen Schultüte befindet. Manche Mutter drückte dabei ein Auge zu, wenn vor dem Mittagessen, zu dem die meisten in Gaststätten gingen, schon genascht wurde.

Bereits vor der Veranstaltung auf dem Schulgelände hatte es in St. Elisabeth einen Gottesdienst zur Einschulung gegeben. Gehalten wurde er von Gemeindeassistentin Elisabeth Sommer von der Seelsorgeeinheit Nord und von Diakon Andreas Sommer von der evangelischen Kirchen Waldhof-Luzenberg.

Die Alfred-Delp-Schule war nicht die einzige Schule im Mannheimer Norden, in der die neuen Erstklässler feierlich begrüßt wurden. Ein Überblick:

Gustav-Wiederkehr-Schule (Sandhofen): Insgesamt 108 Kinder, verteilt auf fünf Klassen, starteten hier in ihren neuen Lebensabschnitt. Zwei Klassen, die 1a und 1 b, haben ihr Klassenzimmer in der Außenstelle der Bartholomäus-Schule.

Schönauschule: Dort begrüßte die Schulleiterin Monika Fuchs insgesamt 58 neue Schülerinnen und Schüler, die sich auf drei Klassen verteilen.

Hans-Christian-Andersen-Schule (Schönau): Dort wurden 62 neue Erstklässler eingeschult, die sich auf drei Klassen verteilen.

Friedrich - Ebert - Schule (Waldhof): Hier sind es 109 Kinder, die sich auf vier Klassen und auf eine Förderklasse der Förderschule verteilen.

Waldhofschule: Die 71 eingeschulten Kinder sind verteilt auf drei Klassen im Haupthaus und eine Klasse in der Luzenbergschule.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019