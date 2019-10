Bühne frei für Bauchtänzerinnen

Beim Herbstfest der evangelischen Gnadengemeinde in der Gartenstadt konnten sich die Besucher über viel Abwechslung freuen. Sein Können und den geschickten Umgang mit dem „Diabolo“-Spielgerät zeigte Reik Wolf. Außerdem wurden die Gäste im Gemeindesaal in der Karlsternstraße in einem Quiz, bei dem es rund um die Gemeinde ging, unterhalten. Die Kleinen der Kindertagesstätte Himmelstern in der Waldpforte trugen ebenfalls zum Programm bei. Am Nachmittag zeigte die Gruppe „Alisir“ aus dem Jugendhaus Waldpforte mit ihrer Leiterin und Kirchenältesten Ursula Hotz gekonnt Bauchtänze. Beim morgendlichen Erntedankgottesdienst half das Team des Kindergottesdienstes mit, die Kleinsten nahmen mit ihren zum Erntedank gefüllten Körbchen teil. Zum Mittagessen bot die Gemeinde, der Jahreszeit entsprechend, Kürbis- und Lauchsuppe an. An der Kuchentheke fiel die Auswahl unter den vielen selbst gebackenen Kuchen schwer.

Tags zuvor hatte im Gemeindehaus ein Filmabend das Fest „eingeläutet“. Gezeigt wurde „Der Junge muss an die frische Luft“ über Hape Kerkeling. Daneben erfreuten sich die Gäste an Köstlichkeiten aus 70 Jahren heimischer Küche. Außerdem gab es eine Tombola. eng

