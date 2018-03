Bunte Boten bringen Freude

Anzeige

Überrascht rieben sich die Veranstalter und Aussteller des 2. Frühlingsmarktes im Kulturhaus Waldhof die Augen: Während drinnen in der Halle die Aussteller die Stände mit ihren Produkten füllten, legte sich draußen eine dünne Schneedecke über die Landschaft. Doch das hielt die zahlreichen Besucher an den beiden folgenden Tagen nicht davon ab, den Frühlingsmarkt zu besuchen – bei bestem Wetter und Sonnenschein.

Das Organisationsteam um Doris Söhnchen-Helfert hatte seit Oktober des vergangenen Jahres über das Internet und Facebook Aussteller gesucht und viele interessierte Mitwirkende gefunden. An acht Stände waren Händler und Hobbykünstler aus der unmittelbaren Umgebung vertreten. Weitere 14 Aussteller kamen aus der Pfalz, aus Heidelberg und Karlsruhe. Sie boten einen bunten Mix an Holz- und Keramikarbeiten, Floristikdekorationen, Mode- und Schmuck-Accessoires an.

Auch aus alltäglichen Dingen, die andernorts im Abfall landen, gestalteten einige Künstler tolle Dinge: Familie Ranft aus der Gartenstadt gestaltet Vögel und Hasen aus Gips und Beton. Aus leeren Whiskey- und Gin-Flaschen kreierte Sabine Tullius Tischlampen. Kerstin Hartmann präsentierte ihre Blusen aus Öko-Baumwolle. „Ich war schon immer kreativ und meine Unikate haben schon viele Freundinnen gefunden“, lachte die gelernte Schneiderin aus Pfeddersheim.