Buslinie 51 ändert ihre Route

Durch die Bauarbeiten im Viernheimer Weg wird auch der Busbetrieb der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) beeinträchtigt. Das teilt die RNV mit. „Aufgrund einer kurzfristigen Änderung im Bauablauf ergeben sich zwei neue Umleitungsphasen“, heißt es in der Pressemitteilung. Ursprünglich sollte die Maßnahme von 20. bis 31. August stattfinden, nun gibt es zwei Zeitfenster: Vom 22. bis 23. August sowie vom 3. bis 7. September fahren die Busse der Linie 51 zwischen den Haltestellen Königsberger Allee und Karl-Schweizer-Park über die Lilienthalstraße und die Frankenthaler Straße. Rastenburger Straße, Tilsiter Straße, Krähenflügel und Sandhofen Friedhof können in beiden Phasen in beiden Richtungen nicht bedient werden. Die Haltestelle Amselstraße der Buslinie 50 wird auf dem Umleitungsweg als Ersatz zusätzlich angefahren. Von 24. August bis 2. September fährt die Linie 51 regulär. baum/zg

