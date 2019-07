Caritas übernimmt Franziskushaus

„Viele Gebäude, wenig Geld“: Franz Schmerbeck bringt auf einen Nenner, was der katholischen Kirche seit Jahren Kopfzerbrechen bereitet. Und das, so der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit Nord, führe jetzt zu einschneidenden Konsequenzen: So wird zum Beispiel des Franziskushaus auf dem Waldhof an den Caritasverband verkauft – zu einem „symbolischen Preis“. „Der Sanierungsbedarf ist so hoch, dass wir nichts verlangen konnten“, sagt Schmerbeck. Allerdings möchte die Seelsorgeeinheit bestimmte Räume weiter anmieten.

Darüber und über einige weitere Punkte informierten neben Schmerbeck der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Andreas Baudisch und sein Stellvertreter Fritz Seitz am Mittwochabend bei einer Gemeindeversammlung in St. Bartholomäus Sandhofen. Seitens der Erzdiözese Freiburg „waren wir aufgerufen, die Finanzen zu konsolidieren und Flächen zu reduzieren“, geht Schmerbeck im Gespräch mit dieser Zeitung auf die Hintergründe ein.

Der sogenannte „Gebäudeoptimierungsprozess“, der dadurch angestoßen wurde, lief auf der Ebene der Seelsorgeeinheit ab. Zu ihr gehören St. Lioba und St. Franziskus Waldhof, St. Bartholomäus Sandhofen, St. Elisabeth Gartenstadt sowie Guter Hirte Schönau mit angeschlossener Kirche St. Michael auf der Blumenau.

Für diese fünf Gemeinden habe man „zunächst eine Bestandsaufnahme aller Gebäude“ gemacht, erklärt Baudisch. Dabei galt es zu erheben: Wie alt sind die Gebäude, wie viele Räume haben sie, wie werden sie genutzt, wie hoch ist der Sanierungsbedarf? Auf dem Tisch liegt jetzt eine dicke Mappe voller Details. Begonnen hat dieser Prozess im Oktober 2017, ein Jahr später hatte die Seelsorgeeinheit das Paket geschnürt, über das eine Steuerungsgruppe mehrfach beraten hat und das sie jetzt bei der Gemeindeversammlung vorstellte.

Kindertagesstätten bleiben

„Was brauchen wir unter pastoralen Gesichtspunkten, was können wir uns leisten?“ Das, so Baudisch, seien die Leitfragen gewesen. Mit den Antworten: „In jeder Gemeinde soll es ein religiöses Zentrum geben“ – und: „Die Pfarrbüros wollen wir alle erhalten“. Außerdem halte man an den katholischen Kindertagesstätten fest.

Aber von einigen Gebäuden wird sich die Seelsorgeeinheit trennen. So übernimmt die Gesamtkirchengemeinde (GKG) Mannheim zum 1. Januar 2020 offiziell das Gotteshaus St. Michael auf der Blumenau. Aktuell wird es bereits von ihr verwaltet. Sie hat die von der lokalen Kirchengemeinde nicht mehr genutzten Bereiche „der Italienischen Katholischen Mission für Gottesdienste und Katechese überlassen“, teilte GKG-Pressesprecherin Cordula Schuhmann auf Anfrage dieser Zeitung mit. Wie es weitergeht, ist offen: „Es sind verschiedene Möglichkeiten denkbar, aber keine bis dato spruchreif“, sagt GKG-Geschäftsführer Eckhard Berg.

Seitens der Seelsorgeeinheit gebe es „keine Vorgaben“ an die GKG, aber Schmerbeck kann sich nicht vorstellen, dass die Kirche aufgegeben wird – was ohnehin der Zustimmung der Erzdiözese bedürfte. Profanierungen – also sozusagen „Verweltlichungen“ – von Kirchen gab es im Dekanat Mannheim bislang nur zwei: Don Bosco (Seckenheim) und Heilig Kreuz (Hochstätt).

Große Veränderungen stehen auch auf der Schönau in der Gemeinde Guter Hirte an. Pfarrer-Veit-Haus sowie Schwesternhaus der Gemeinde Guter Hirte Schönau werden mittelfristig aufgegeben. Gerade beim Pfarrer-Veit-Haus bestehe „sehr hoher Sanierungsbedarf“, sagt Baudisch: „Wir haben uns dafür entschieden, das auf Dauer nicht weiter zu betreiben.“ Das bedeutet: So lange es baulich noch geht, wird das Veit-Haus weiter genutzt. „Sobald Investitionen mit mehr als 5000 Euro notwendig sind, ist das Gebäude zu schließen“, heißt es in der Präsentation für die Gemeindeversammlung.

Ein Verkauf, gegebenenfalls in einigen Jahren gemeinsam mit dem Pfarrhaus, ist angedacht. Ins Auge gefasst hat die Gemeinde, zu einem späteren Zeitpunkt Räume des Caritas-Zentrums am Gryphiusweg zu beziehen, wo eventuell auch ein Pfarrbüro Platz finden könnte. Für größere Veranstaltungen könne der Saal der evangelischen Emmaus-Gemeinde angemietet werden.

Verständnisvoll reagiert

Das alles sei möglicherweise „nicht der Endpunkt“ in dem einschneidenden Prozess, den die katholische Kirche derzeit gehe, befürchtet Baudisch: „Es kann sein, dass in zwei oder drei Jahren weitere Entscheidungen anstehen.“

Die rund 50 Teilnehmer an der Gemeindeversammlung reagierten verständnisvoll. „Die Diözese kann nicht alles erhalten“, sagte etwa Wolfgang Bielmeier. Und Johann Knebelspieß anerkannte die „wirtschaftliche Notwendigkeit“. Aber „die pastorale Seite muss gewährleistet sein“.

